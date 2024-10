BMW 525 Limousine: Der macht Lust auf Limousine

Bei BMW geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine BMW 525 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von satten 218 PS schwebt die 1,85 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Achtzehn Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit vier Türen vom Band lief. Als gefragten Kandidaten bezeichnet BMW den 525. Die Limousine ist noch etwas viel wichtigeres: ein entscheidendes Modell der Marke - ein Vollblut-BMW schlechthin, mit dem Anspruch, erfolgreich seine Kunden zu finden und von seinen Qualitäten zu überzeugen – was ihm fraglos gelingt. Deshalb haben sich die Entwickler viel Mühe gegeben, um den Erwartungen der Kundschaft zu entsprechen und gleichzeitig den Sprung in die Zukunft zu schaffen, die vor allem digital sein wird. Von außen ist der BMW geprägt von einer markanten, aber nicht zu aufdringlichen Form, die die Blicke auf sich zieht: Scheinwefer und Kühlergrill sind stylish geformt, die Heckpartie präsentiert sich gar im sportlichen Look: Die Heckleuchten überzeugen mit modener Licht-Technik.

Macht die BMW 525 Limousine mit Benzinmotor eine gute Figur?

Der 3,0-Liter-Sechszylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 2,5-Liter-Sechszylinder. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 41 PS auf 218 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Der agile und drehfreudige Motor lässt den 525 in 8,3 beziehungsweise 7,1 Sekunden auf 100 km/h sprinten. Der Antrieb macht ihn maximal 248 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 245 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1300 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 400 Newtonmeter haben. Dieser Antrieb ist ein Alleskönner: Quicklebendig, wenn es flott vorwärts gehen soll, und elastisch genug, um mit niedrigen Drehzahlen im zähen Stadtverkehr mitzuschwimmen. Dabei bleibt der Benziner immer genügsam. Bei einer gemütlichen Landstraßenrunde kamen wir auf lediglich 7,4 Liter Benzin je 100 Kilometer. Bei einer gemischten Fahrt mit einer Stadtdurchquerung und rund 100 Kilometern Autobahnfahrt waren es 10,3 Liter. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 4.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im BMW 525 Limousine?

Die Verarbeitung der BMW 525 Limousine bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des BMW zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Für das Gepäck gibt es 520 Liter Platz. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,85 Tonnen hat das Modell 525 aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Wenn verfügbar, überträgt der 525 seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Sechs-Stufen-Steptronic-Automatik ausgeliefert. In einigen Ausstattungsstufen ist der Wagen nur mit Heckantrieb zu haben. Ratsam ist es, den BMW 525 Limousine mit xDrive-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei edlen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers BMW 525 Limousine?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den BMW 525 Limousine ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Wie einfach kann man eine BMW 525 Limousine im Internet kaufen?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei auto.de oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Günstiger ist die BMW 525 Limousine nicht zu haben

Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Einist für dieses BMW-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Der positive Eindruck der BMW 525 Limousine überwiegt eindeutig. Die Premium-Limousine, die auch auf Langstrecken dauerhaft sehr guten Reisekomfort bietet, begeistert durch spontane Gasannahme, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet der Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein ständiges Nachtanken notwendig ist.