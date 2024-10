Der Kia Carens Van bringt einen gekonnt vorwärts

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Van viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt bei dem Kia Carens Van das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der Carens ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der Kia durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2000 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungsvarianten vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Kia hat seinen Kia Carens Van modern gestaltet. Als Hochdach-Kombi, Bus, Kastenwagen oder Doppelkabine ist er eine gute Wahl für den gewerblichen Einsatz. Der Carens ist ein sehr familienfreundlicher Van. Allein seine Länge suggeriert viel Platz für die Insassen - vorn wie hinten. Der frische Kleinbus weist eine dynamische, nach hinten ansteigende Seitenlinie auf. Die Front macht den Carens sofort als ein Mitglied der Kia-Familie erkennbar.

Welche Leistungsdaten liefert der Kia Carens Van?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,8-Liter-Vierzylinder. Das Modell bietet bis zu 140 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Kia Carens immerhin schon mit 110 PS an den Start. Der agile und drehfreudige Motor lässt den Carens in 12 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Der Antrieb macht ihn maximal 185 km/h schnell. Drehmoment wird reichlich geboten: 162 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4900 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 245 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 4900 U/min. Und der Verbrauch? Ungläubig muss man sich die Augen reiben, als der Bordcomputer 9,2 Liter Benzin pro 100 Kilometer anzeigt.

Wie bequem reist man im Kia Carens Van?

Das Interieur überzeugt mit guter Verarbeitung und anmutenden Materialien und macht einen hochwertigen Eindruck. Die Schalter und Hebel sind übersichtlich angeordnet und lassen sich einfach bedienen. Mit der ziemlich kompletten Ausstattung inklusive Servolenkung, Sprachsteuerung sowie Navigationssystem und Nebelscheinwerfern geht auch der Preis in Ordnung. Das aktuelle Modell ist 4,49 Meter lang. Die großzügigen Platzverhältnisse machen sich auch gleich nach dem Einsteigen bemerkbar. Der Fahrer und seine Passagiere haben angenehm viel Platz. Auf alle Insassen warten angenehm ausgeformte Einzelsitze mit einem sehr guten Seitenhalt, die auch längeren Strecken den Schrecken nehmen.. Als Fünfsitzer bietet ein Carens aber reichlich Platz für den Transport. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,75 Tonnen hat das Modell Carens aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Fünfgang-Handschaltung. Wer jedoch nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Vier-Stufen-DCT-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance des Van liefert. Serienmäßig wird der Kia Carens nur mit Frontantrieb angeboten.

Was gibt es beim Kia Carens Van in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Kia Carens Van macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Der Kia Carens Van wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen.