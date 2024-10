Kia Stinger Limousine: Power für den schicken Koreaner

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den hybriden Antrieb bietet die Kia Stinger Limousine viel Komfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Seit 2017 ist er erstauf dem Markt. Derzeit sieht man die koreanische Limousine oft auf der Straße. Deutschlands Straßen würden schöner werden, wenn mehr Fahrzeuge vom Rang einer Kia Stinger Limousine auf ihnen fahren würden. Denn, dass das Konzept der Koreaner andere aktuelle Modelle der Konkurrenz alt aussehen lässt, ist eine Einschätzung, die Viele teilen. In der Praxis punktet er außerdem mit hohem Reisekomfort, umfangreicher Ausstattung und seinen Assistenzsystemen. Auf 4,83 Meter streckt sich die Limousine und entspricht damit den regulären Ausmaßen seiner Fahrzeugklasse. Dank scharfer Linienführung wirkt der Fünftürer überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem die derzeit so moderne Coupé-Dachlinie haben die Koreaner extrem betont. Vorn steht der Kühlergrill aufrecht, ebenfalls ein Merkmal, das ihn als äußerst zeitgemäß auszeichnet.

Bietet die Kia Stinger Limousine gute Fahrleistungen?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Stinger mit einem 2,0-Liter-Motor. Ein alternativer Motor, den Kia anbietet, liefert auf Wunsch noch mehr Leistung und krönt die Leistung des Koreaners. Je nach Motorisierung leisten die verfügbaren Motoren 200 PS beziehungsweise bis zu 370 PS. Er sprintet in 7,6 Sekunden von Null auf 100 km/h. Dabei wird er bis zu 270 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 230 km/h Spitze. Drehmoment wird reichlich geboten: 353 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 510 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Was den Verbrauch betrifft, gibt Kia im Datenblatt für den kombinierten Verbrauch nur 5,6 Liter bis 6,4 Liter Diesel beziehungsweise 10,6 Liter Benzin an. Der CO2-Ausstoß pendelt sich zwischen 147 und 244 g/Kilometer ein. Der Stinger erfüllt die Euronorm 6.

Liefert die Kia Stinger Limousine genügend Funktionalität im Alltag?

Das Interieur überzeugt mit guter Verarbeitung und anmutenden Materialien und macht einen hochwertigen Eindruck. Die Schalter und Hebel sind übersichtlich angeordnet und lassen sich einfach bedienen. Mit der ziemlich kompletten Ausstattung inklusive Servolenkung, USB-Anschluss sowie Sitzheizung und LED-Scheinwerfern sowie Bi-Xenon-Scheinwerfern geht auch der Preis in Ordnung. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 406 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,83 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.114 Liter Stauraum. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,87 Tonnen hat das Modell Stinger aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. In Verbindung mit der Acht-Stufen-DCT-Automatik offenbaren sich keine Schwächen. Kia schwört beim Stinger auf den Heckantrieb. Es sind auch andere Antriebsarten für den Stinger verfügbar. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Kia: Der Stinger wird auch mit 4WD-Allrad angeboten. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei gehobenen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Bringt Sie ein Kia Stinger Limousine sicher von A nach B?

In Puncto Assistenzsysteme kann der Kia Stinger Limousine mit Kontrahenten seiner Größe und Preisklasse ohne Weiteres mithalten. Die Limousine liefert alles, was man von einem Auto dieses Kalibers eben erwarten darf.. Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des Kia Stinger Limousine sowie das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Wo kann man den Kia Stinger Limousine günstig kaufen?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Kia Stinger kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Stinger finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Kia Stinger Limousine. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Preisvergleich: Kia Stinger Limousine günstig finanziert, geleast oder gekauft

Die Kia Stinger Limousine für nur 29.649 €

Wer sich für die Kia Stinger Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Kia Stinger: 36.249 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Kia Stinger auch für 36.249 € anbieten, statt bisher für 40.749 €. Der Preisnachlass von 4.500 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Stinger kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Kia Stinger zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Beim Kia Stinger Limousine bis zu 500 € sparen

Diese Kia Stinger Limousine ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 54.649 €. Man spart beachtliche 500 € zum normalen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 1 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 586 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 10.900 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Günstiger ist die Kia Stinger Limousine nicht zu haben

Als flotte Fahrmaschine kann der Kia im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls gut sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.