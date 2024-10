Dacia Sandero Limousine: Auftritt des schönen Wagens

Bei Dacia geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Dacia Sandero als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von bis zu 105 PS schwebt die 2 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Die Markteinführung war vor dreizehn Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Als gefragten Kandidaten bezeichnet Dacia den Sandero. Die Limousine ist noch etwas viel wichtigeres: ein entscheidendes Modell der Marke - ein Vollblut-Dacia schlechthin, mit dem Anspruch, erfolgreich seine Kunden zu finden und von seinen Qualitäten zu überzeugen – was ihm keine Mühe machen wird. Deshalb haben sich die Entwickler viel Mühe gegeben, um den Erwartungen der Kundschaft zu entsprechen und gleichzeitig den Sprung in die Zukunft zu schaffen, die vor allem digital sein wird. Von außen ist der Dacia geprägt von einer markanten, aber nicht zu aufdringlichen Form, die die Blicke auf sich zieht: Scheinwefer und Kühlergrill sind stylish geformt, die Heckpartie präsentiert sich gar im sportlichen Look: Die Heckleuchten überzeugen mit modener Licht-Technik.

Welche Leistungsdaten liefert die Dacia Sandero Limousine?

Ein 1,6-Liter-Vierzylinder treibt den Dacia an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 0,9 Liter Hubraum und Dreizylinder mit an Bord. Das Modell bietet bis zu 105 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Dacia Sandero immerhin schon mit 68 PS an den Start. Und mit 15 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Dacia zügig in Fahrt. Und das beim kleinsten Motor den Dacia für den Sandero im Regal hat. Schneller kommt man mit dem stärkeren 1,6-Liter-Motor auf Touren und in 11,1 Sekunden auf Tempo 100. Der Antrieb macht ihn maximal 175 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 107 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1700 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 220 Newtonmeter haben. Der Benziner zeigt sich sehr souverän. Er erlaubt sowohl das kommode Dahingleiten auf der Autobahn als auch den Sprint zum Überholen auf der Landstraße. Die Geräuschentwicklung im Innenraum blieb auch bei größeren Geschwindigkeiten im angenehmen Rahmen. So verhält sich auch der Verbrauch. Maximal muss man 7,6 Liter in Kauf nehmen. Der Dacia Sandero fährt neben den konventionellen Treibstoffen mit Autogas (LPG). Der Verbrauch liegt dabei bei 0,6 Litern auf hundert Kilometern. Das ergibt einen CO2-Ausstoß von 180g pro 100 Kilometer.

Wie komfortabel ist man im Dacia Sandero Limousine unterwegs?

Das Interieur überzeugt mit guter Verarbeitung und anmutenden Materialien und macht einen hochwertigen Eindruck. Die Schalter und Hebel sind übersichtlich angeordnet und lassen sich einfach bedienen. Mit der ziemlich kompletten Ausstattung um Servolenkung, USB-Anschluss sowie Sprachsteuerung und LED-Tagfahrlichtern sowie Nebelscheinwerfern geht auch der Preis in Ordnung. Für das Gepäck gibt es 320 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 1.200 Liter werden. Das Gewicht von 1,73 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Dacia Sandero vollkommen in Ordnung. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Fünfgang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Die Ausstattungsoptionen umfassen wahlweise eine Fünf-Stufen-Automatik. Der Dacia Sandero wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Fahrzeugs unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Wie gut ist die Fahrsicherheit der Dacia Sandero Limousine?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Dacia Sandero Limousine ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Möchten Sie jetzt kräftig sparen beim Dacia Sandero Limousine?

Auf auto.de die Kompakt-Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Dacia Sandero Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung entscheiden. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst nach eigenem Ermessen anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Jetzt Dacia Sandero Limousine Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Die Dacia Sandero Limousine für nur 17.658 €

Unser erstes Angebot der Dacia Sandero Limousine hat einen Kaufpreis von 17.658 €. Sie sparen 1.000 € bei einem Listenpreis von 18.658 €. Das sind satte 5 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Für Sie können wir die Dacia Sandero Limousine mit 186 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 3.500 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot der Dacia Sandero Limousine für 17.009 €

Unser zweites Angebot zum Kauf der Dacia Sandero Limousine können wir für 17.009 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 1.649 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 18.658 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 9 %. Ein Leasing ist für dieses Dacia-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer Leasing-Angebote sucht, der kann die Sandero Limousine für 173 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 3.400 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Beim Dacia Sandero Limousine bis zu 1.000 € sparen

Im Moment bieten wir den Dacia Sandero auch für 17.658 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 1.000 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 18.658 € liegt. Bei 5 % Ersparnis kann man den schicken Wagen zu außerordentlich attraktiven Konditionen erwerben. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Sandero entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 186 € vor und eine Anzahlung von 3.500 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Günstiger ist die Dacia Sandero Limousine nicht zu haben

Die Dacia Sandero Limousine wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Sandero zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.