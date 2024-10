Der Dacia Lodgy Stepway bringt einen gekonnt vorwärts

Ab dem dritten Kind kann der Autokauf für Familien zur Herausforderung werden. Will man den Insassen in der zweiten Reihe nicht dauerhaft den Mittelplatz im Fond zumuten und auch nicht gleich einen Bus kaufen, kann auf einen Van wie den Dacia Lodgy Stepway zurückgegriffen werden. Der Siegeszug des Dacia Lodgy Stepway beginnt im Jahr 2012. Ein klassisches Familienauto ist der Van. Eine sehr gute Wahl ist zum Beispiel der Dacia Lodgy Stepway. Auf knapp fünf Metern Länge findet der Nachwuchs die großzügigsten Platzverhältnisse diesseits der Kleinbus-Klasse vor. Sicht und Kopffreiheit gehen in Ordnung, häufig kann das Gestühl im Innenraum durch Verschieben und Wegklappen relativ frei arrangiert werden, sodass neben sieben- auch sechs- oder viersitzige Konfigurationen möglich sind. Gegen Aufpreis kann man meist auch Komfort- und Infotainment-Extras für die Fondplätze bekommen, etwa Klimaautomatik oder Videosysteme.

Macht der Dacia Lodgy Stepway mit Benzinmotor eine gute Figur?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Lodgy mit einem 1,2-Liter-Motor. Je nach Motorisierung leisten die verfügbaren Motoren 83 PS beziehungsweise bis zu 116 PS. Die 14,5 Sekunden, die dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind klassentypisch, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Lodgy nur 10,6 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 156 km/h. Der Motor bietet 134 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1750 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf drehfreudige 260 Newtonmeter Drehmoment an. Dacia-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt Dacia für den Verbrenner einen kombinierten Verbrauch von bis zu 7,1 Litern an. Der Dacia Lodgy fährt neben den konventionellen Treibstoffen mit Autogas (LPG). Der Verbrauch liegt dabei bei 6,1 Litern auf hundert Kilometern. Das ergibt einen CO2-Ausstoß von 168g pro 100 Kilometer.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Dacia Lodgy Stepway?

Der Dacia Lodgy Stepway ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Für das Gepäck gibt es 207 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 2.617 Liter werden. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,75 Tonnen hat das Modell Lodgy aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Der Motor arbeitet mit einer Sechsgang-Handschaltung zusammen. Eine Automatik gibt es nicht. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des Lodgy Stepway aus.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Dacia Lodgy Stepway?

ESP und ABS tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Dacia Lodgy Stepway beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Dacia Lodgy Stepway ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Dacia Lodgy Stepway wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wo kann man ein günstiges Dacia Lodgy Stepway Angebot anfragen?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Dacia Lodgy Stepway zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Vergleichsangebote für den Dacia Lodgy Stepway: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Dacia Lodgy Stepway für nur 15.749 €

Wer sich für den Dacia Lodgy Stepway entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Einfür den Dacia ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer einen Ratenkauf mittelsbevorzugt, kann von den günstigen Angeboten aufprofitieren. Ein Fahrzeug wie der Lodgy entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne. Im Gepäckabteil können auch die Utensilien für eine längere Urlaubsfahrt problemlos verstaut werden und Freizeitsportler finden dort ausreichend Platz für ihre Sportgeräte.