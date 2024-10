Der Dacia Logan - Topleistung und einzigartiges Design

Der Dacia Logan verfügt als geräumige Limousine über genügend Platz und den markentypischen Komfort des Herstellers. Die elegant-sportliche Dachlinie macht den attraktiven Langstrecken-Cruiser nicht nur zu einem optischen Leckerbissen. Auch der Reisekomfort, die gute Schalldämmung zusammen mit den bequemen Sitzen, machen den Dacia Logan zu einem idealen Fahrzeug. Die optionale Automatik lässt keine Wünsche offen.

Der Kombi des Dacia Logan ist ein Sinnbild für Raum, Komfort und Fahrsicherheit auf höchstem Niveau. Das Raumwunder von Dacia punktet nicht nur mit seinem sparsamen Motor, sondern auch mit einer ansprechenden Verarbeitung auf hohem Niveau, dank der ausgewählten Materialen mit angenehmer Haptik. Der Dacia Logan Kombi überzeugt rundum als perfekter Allround für die ganze Familie und ist stets ein zuverlässiger Begleiter, egal ob im Stadtverkehr oder auf Langstrecken.

Kein anderes Pickup bietet vergleichbaren Komfort und satte Fahrleistungen wie der Dacia Logan. Das Ambiente ist mittlerweile fast auf dem Niveau eines Premium-SUV angekommen. Dennoch bleiben die sehr gute Geländegängigkeit, die große Ladefläche erhalten. Er ist eben ein Lastesel im Abendanzug, besonders die Automatik trägt zum Fahrkomfort dazu. Frontantrieb stehen bei der Dacia Logan zur Verfügung.

Die vielen Vorteile des Dacia Logan

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Dacia Logan 68 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 1,6-Liter-Maschine 105 PS. Somit sind 183 km/h Spitze drin. Neuere Baureihen sind auch mit alternativen Antrieben wie etwa Autogas (LPG) ausgestattet. Bei uns auf auto.de finden Sie Ihren Dacia Logan zu unschlagbar günstigen Konditionen, egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen oder hochwertigen Gebrauchtwagen. Kaufen und starten Sie jetzt.