DS DS3 Limousine: Premium-Limousine mit reichlich inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den beherzten Antrieb bietet die DS DS3 Limousine viel Reisekomfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Fünf Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit drei Türen vom Band lief. Mit der DS DS3 Limousine entscheidet man sich für ein besonderes Fahrerlebnis. Der DS3 besticht mit seinem außergewöhnlichen Design, innovativer Technik und reichlich Fahrkomfort. Die moderne Optik macht zusammen mit der raffinierten Innenausstattung aus der Limousine einen Fahrspaß bereitendes Fahrzeug der Extraklasse. Die Handschaltung, aber auch die optional verfügbare Sechs-Stufen-Automatik sorgt für maximale Fahrpräzision und für hervorragendes Handling. Der sparsame Motor rundet das Bild ab, ohne dabei den Fahrspaß zu schmälern.

Wieviel Leistung hat die DS DS3 Limousine?

Ein 1,6-Liter-Vierzylinder treibt den DS an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,2 Liter Hubraum und Dreizylinder mit an Bord. Immerhin bis zu 208 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 82 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen DS. Die 14,2 Sekunden, die der Benziner dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind klassentypisch, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem DS3 nur 6,7 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Dabei wird er bis zu 230 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 174 km/h Spitze. Hinzu kommen mindestens 118 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 1400 U/min Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 300 Newtonmeter haben. Limousinen-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt DS für den Verbrenner einen kombinierten Verbrauch von bis zu 5,6 Litern an.

Ist der Innenraum der DS DS3 Limousine ausgewogen und innovativ?

Die DS DS3 Limousine ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Die Platzverhältnisse im DS3 sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 285 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 980 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 3,97 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Das Gewicht von 1,72 Tonnen geht für eine Limousine wie dem DS DS3 vollkommen in Ordnung. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Darüber hinaus gibt es neben der Handschaltung eine Sechs-Stufen-Automatik. Serienmäßig wird der DS DS3 nur mit Frontantrieb angeboten.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers DS DS3 Limousine?

ESP und ABS tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem DS DS3 Limousine beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der DS DS3 Limousine ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem DS DS3 Limousine wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wo kann man den DS DS3 Limousine günstig kaufen?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen DS bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Vergleichsangebote für die DS DS3 Limousine: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Die DS DS3 Limousine für nur 26.449 €

Wer sich für die DS DS3 Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 26.449 € spart man 1.400 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 27.849 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 5 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den DS DS3: 20.949 €

Unser zweites Angebot zum Kauf der DS DS3 Limousine können wir für 20.949 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses DS-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

DS DS3 Limousine: Bei uns für nur 20.449 € als echtes Schnäppchen zu haben

Zur Zeit bieten wir den DS DS3 auch für 20.449 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der DS3 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

DS DS3 Limousine: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der positive Eindruck der DS DS3 Limousine überwiegt eindeutig. Die Premium-Limousine, die auch auf Langstrecken dauerhaft sehr guten Reisekomfort bietet, begeistert durch spontane Gasannahme, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet der Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein Hüpfen von Tankstelle zu Tankstelle angesagt ist.