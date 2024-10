Im DS 7 Crossback Plug-in-Hybrid geht es um komfortables Reisen

Elegant und robust, komfortabel und geländetauglich: Diese Eigenschaften schreibt DS dem 7 Crossback Plug-in-Hybrid zu. Die Baureihe des SUV basiert auf einer innovativen Plattform von DS. Ein niedrigerer Schwerpunkt und die erhöhte Steifigkeit sollen Stabilität und Handling verbessern, die Lenkung ist nun noch direkter und das Geräuschniveau im Innenraum niedriger. Im Jahr 2021 verlässt der DS erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Der DS 7 Crossback verbindet Fahrspaß mit Design und Komfort mit einem Qualitätsniveau, was bei unseren Kunden sehr gesucht ist. Das agile Fahrwerk dieses DS 7 Crossback Plug-in-Hybrid bietet einen Allrad-Antrieb und eine beeindruckende Fahrdynamik. Beim DS 7 Crossback Plug-in-Hybrid handelt es sich um einen Vertreter, der seit geraumer Zeit zurecht seine Marktposition behaupten kann, da er sehr beliebt ist. Bei diesem SUV scheint alles zu stimmen.

Welche Leistungsdaten liefert der DS 7 Crossback Plug-in-Hybrid?

Ein Vierzylinder treibt den DS an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Immerhin bis zu 300 PS liefert der Hybrid als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 225 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen DS. Er sprintet in 10,8 Sekunden von Null auf 100 km/h. Die Spitze liegt mit 236 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 194 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 300 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1750 U/min zur Verfügung stehen. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 400 Newtonmeter haben. Der stärkere Motor des Hybrid-Duos werkelt mit Allrad und sorgt für Traktionsgewinn, wenn die Fahrbahn glatt ist. Der geringfügig schwächere E-Motor unterstützt den Benzinmotor auf eisigen Wegen und wenn zügig Fahrt aufgenommen werden soll.

Ist der Innenraum des DS 7 Crossback Plug-in-Hybrid ausgewogen und innovativ?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der 7 Crossback zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch DS eben. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 555 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,57 Meter Fahrzeuglänge. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,9 Tonnen hat das Modell 7 Crossback aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Die Ausstattungsoptionen umfassen eine Acht-Stufen-Automatik. Eine Handschaltung ist für den DS nicht erhältlich. Die Eindrücke hinterm Steuer des Hecktrieblers bestätigen: Auch mit der Einstiegsmotorisierung ist der DS 7 Crossback Plug-in-Hybrid ein sehr agiles Fahrzeug – mit starkem Antritt, feinfühliger Lenkung und einem hoch angesiedelten, gut kontrollierbaren Grenzbereich. Aber wer will, sucht sich einen DS 7 Crossback Plug-in-Hybrid mit Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des DS 7 Crossback Plug-in-Hybrid?

ABS und ESP tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des DS 7 Crossback Plug-in-Hybrid sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim DS 7 Crossback Plug-in-Hybrid kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Wo gibt es hohe Rabatte für den DS 7 Crossback Plug-in-Hybrid?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am DS und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto zu kaufen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell des DS 7 Crossback Plug-in-Hybrid auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Preisvergleich: DS 7 Crossback Plug-in-Hybrid günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der DS 7 Crossback Plug-in-Hybrid für nur 28.249 €

Wer sich für den DS 7 Crossback Plug-in-Hybrid interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des DS 7 Crossback Plug-in-Hybrid für 29.349 €

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim 7 Crossback kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den DS 7 Crossback zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

DS 7 Crossback Plug-in-Hybrid: Bei uns für nur 28.249 € als echtes Schnäppchen zu haben

Derzeit bieten wir den DS 7 Crossback auch für 28.249 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein SUV wie der 7 Crossback entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Jetzt unschlagbar günstig DS 7 Crossback Plug-in-Hybrid fahren!

Der DS 7 Crossback Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das aktuelle Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 7 Crossback zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.