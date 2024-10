DS 3 Crossback Elektro - variables Kraftpaket

Bequemes Ein- und Aussteigen sowie gute Rundumsicht: Das sind die beiden Hauptkriterien, auf die Kunden beim Kauf eines DS 3 Crossback Elektro Wert legen. Dass man angenehm sitzt, die Einkäufe leicht über die Ladekante hieven kann, die Bedienung selbsterklärend ist und alle Insassen gut Platz haben, sind weitere Bedingungen. Deshalb erfreut sich das SUV hierzulande immer größerer Beliebtheit. Eine fast untergeordnete Rolle spielen da Leistungsstärke, Optik oder die Ausstattung mit Infotainmentsystem. Null Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit fünf Türen vom Band lief. Mit seiner bulligen Optik und einem robust wirkenden Unterfahrschutz entspricht der knapp 4,28 Meter lange DS 3 Crossback den Erwartungen an das aktuelle SUV-Design**. Die moderne Front mit der hoch angesetzten Motorhaube sorgt für einen auffälligen Auftritt. Von dem in dieser Fahrzeug-Kategorie so beliebten Hochsitz aus hat man einen guten Überblick auf das Verkehrsgeschehen. Trotz seiner Höhe zeigt das SUV erfreulich wenig Neigung oder Wanken in engeren Kurven. Das Fahrwerk ist dennoch relativ weich abgestimmt und wattiert Bodenunebenheiten nach Kräften weg. Die Lenkung ist angenehm leichtgängig.

Welche Leistungsdaten liefert der DS 3 Crossback Elektro?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der 3 Crossback mit einem Elektro-Motor. Immerhin bis zu 136 PS liefert der E-Antrieb als maximale Systemleistung ab. Mit 150 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Hinzu kommen mindestens 260 Nm Drehmoment Aber zunächst ist es gut, dass es dank DS jetzt ein weiteres, taugliches Elektroauto gibt, mit dem die Fahrten des Alltags rein elektrisch erledigt werden können, und der auf Langstrecken nicht mit langen Warte- oder Ladezeiten an den Stationen nervt. Zumindest hilft der Hersteller, die strengen und nur mit sehr großen Mühen erreichbaren CO2-Grenzen zu erreichen. Und dass er weniger hart als herzlich gefedert ist, unterscheidet einen 3 Crossback Elektro wohltuend von manch anderem Modell aus der Konkurrenz.

Offeriert der DS 3 Crossback Elektro viele Extras?

Serienmäßig mit an Bord sind ein USB-Anschluss, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Bluetooth-Schnittstelle, eine Klimaanlage beziehungsweise 3-Zonen-Klimaautomatik sowie eine Start/Stop-Automatik. Mit 4,28 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist trotz des Akkus unter dem Wagenboden mit 356 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.372 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,76 Tonnen hat das Modell 3 Crossback aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Der DS erfreut mit einer Ein-Stufen-Automatik. Der DS 3 Crossback wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Fahrzeugs unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Was gibt es beim DS 3 Crossback Elektro in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim DS 3 Crossback Elektro sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Möchten Sie jetzt kräftig sparen beim DS 3 Crossback Elektro?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen DS bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Preisvergleich: DS 3 Crossback Elektro günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der DS 3 Crossback Elektro für nur 26.449 €

Unser erstes Angebot des DS 3 Crossback Elektro hat einen Kaufpreis von 26.449 €. Sie sparen 1.400 € bei einem Listenpreis von 27.849 €. Das sind satte 5 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Alternativangebot des DS 3 Crossback Elektro für 20.449 €

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim 3 Crossback kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den DS 3 Crossback zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

DS 3 Crossback Elektro: Bei uns für nur 20.949 € als echtes Schnäppchen zu haben

Dieser DS 3 Crossback Elektro ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 20.949 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte sichern beim DS 3 Crossback Elektro

Der DS 3 Crossback Elektro wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das optimierte Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 3 Crossback zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.