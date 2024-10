Lada Niva SUV: Mit Allrad voran in die Zukunft

Bei Lada geht es spannend zu, denn jetzt fährt das SUV Lada Niva SUV als Benziner vor. Dank seiner bärenstarken Leistung von satten 83 PS schwebt das 1,68 Tonnen schwere Brocken spritzig und agil über alle Unebenheiten. Seit Produktionsbeginn im Jahr 1979 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Das Lada Niva SUV bietet Platz und ist trotzdem sportlich unterwegs. Was lange währte, wurde dann aber auch gut: Der Niva hinterlässt jedenfalls einen überzeugenden Eindruck. Die große Herausforderung für die Designer bei einem höhergelegten Modell einer Marke ist es, deren aktuelles Gesicht und den typischen, optischen Auftritt in einem ganz anderen Format gleichzeitig weiterzuentwickeln und trotzdem auf den ersten Blick erkennbar zu machen. Diese Operation darf hier als gelungen angesehen werden. Das Niva SUV ist wirklich ein Lada - vom großen Kühlergrill über die elegante Seitenlinie bis zu den Rückleuchten. Der 3,74m lange Allrad-Lada ist ein positiv auffallender, Vertreter im Segment der SUV.

Macht das Lada Niva SUV mit Benzinmotor eine gute Figur?

Der 1,9-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,6-Liter-Vierzylinder. Satte Pluspunkte sammelt der Lada Niva beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 64 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 83 PS zur Verfügung. Beim Diesel erwarten den Fahrer 64 PS. Er sprintet in 19 Sekunden von Null auf 100 km/h. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 137 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Hinzu kommen mindestens 128 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 3200 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 133 Newtonmeter haben. Der Benziner zeigt sich sehr souverän. Er erlaubt sowohl das kommode Dahingleiten auf der Autobahn als auch den Sprint zum Überholen auf der Landstraße. Die Geräuschentwicklung im Innenraum blieb auch bei größeren Geschwindigkeiten im angenehmen Rahmen. So verhält sich auch der Verbrauch. Maximal muss man 12,1 Liter in Kauf nehmen.

Welche Ausstattung besitzt das Lada Niva SUV?

Mit Klimaanlage beziehungsweise, Navigationssystem sowie Sitzheizung bietet das Lada Niva SUV als Zusatz weitere Annehmlichkeiten. Das Infotainmentsystem ist innovativ sowie klassengerecht und der Sound, je nach Motorisierung, charakteristisch. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 263 Liter - ein ordentlicher Wert für 3,74 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 504 Liter Stauraum. Das Gewicht von 1,68 Tonnen geht für ein SUV wie dem Lada Niva vollkommen in Ordnung. Das manuelle Fünfgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Lada Niva zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Wer will, sucht sich einen Lada Niva SUV mit Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Lada Niva SUV aus?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Lada Niva SUV ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Möchten Sie jetzt kräftig sparen beim Lada Niva SUV?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Lada und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote machen können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto anzuschaffen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell des Lada Niva SUV auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Vergleichsangebote für das Lada Niva SUV: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Das Lada Niva SUV für nur 21.249 €

Wer sich für das Lada Niva SUV interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Niva können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 4.200 €, einer Rate von 253 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist das SUV günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des Lada Niva SUV für 23.649 €

Unser zweites Angebot des Lada Niva SUV können wir für 23.649 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 177 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 23.826 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 1 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den Niva mit 282 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 4.700 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Momentan bieten wir den Lada Niva auch für 24.949 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Niva entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 301 € vor und eine Anzahlung von 4.900 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Lada Niva SUV: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Das Lada Niva SUV wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Niva zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.