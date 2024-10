Lada Vesta Cross - keiner bietet mehr

Bei Lada geht es spannend zu, denn nun rollt der Lada Vesta Cross als Benziner an den Start. Und siehe da, mittels seiner starken Leistung von bis zu 106 PS schwebt der 1,79 Tonnen Kombi von einem Abenteuer ins Nächste. Vier Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit fünf Türen vom Band lief. Für das agile Vorankommen war der Lada Vesta Cross immer zu haben, dabei musste es nicht mal ums Gewinnen gehen. Das änderte sich mit der aktuellen Generation, die sich neben mehr Stattlichkeit auch mehr Ernsthaftigkeit aneignete. So sammelt der Lada Vesta Kombi nun Punkte mit umfassender Variabilität, üppigem Raumangebot und gut nutzbarem Kofferraum mit bis zu 480 Litern Fassungsvermögen. Dazu hat er seine Verarbeitung optimiert und die Bedienung des Infotainments übersichtlicher arrangiert - besonders die Mittelkonsole wurde aufgeräumt.

Wieviel Technik bietet der Lada Vesta Cross?

Ein 1,6-Liter-Vierzylinder treibt den Lada an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Satte Pluspunkte sammelt der Lada Vesta beim Fahren. Schon mit dem 106 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Er sprintet in 12,6 Sekunden von Null auf 100 km/h. Dabei wird er bis zu 180 km/h schnell. Der Motor hat 148 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 4200 U/min Lada-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt Lada für den Verbrenner einen kombinierten Verbrauch von bis zu 6,9 Litern an.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Lada Vesta Cross?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Fünftürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Bluetooth-Schnittstelle, Sitzheizung, Klimaautomatik und Navigationssystem serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der Lada Vesta ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Mit 4,42 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 480 Litern üppig bemessen. Bis zu 480 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Das Gewicht von 1,79 Tonnen geht für einen Kombi wie dem Lada Vesta vollkommen in Ordnung. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Fünfgang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Gegen Aufpreis gibt es neben der Handschaltung eine Fünf-Stufen-Automatik. Standardmäßig wird er nur mit Frontantrieb angeboten.

Was gibt es beim Lada Vesta Cross in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Wo kann man ein günstiges Lada Vesta Cross Angebot anfragen?

Jetzt unschlagbar günstig Lada Vesta Cross fahren!

