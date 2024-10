Lada Kalina Kombi

Modelle von Lada fallen nicht selten etwas aus dem Format und zeichnen sich vor allem durch das für ihre Fahrzeugklasse der Kombis typische, großzügige Platzangebot aus. Lada hat die Optik des Kalina Kombi etwas verfeinert, Front und Heck sind sehr gelungen gestaltet. Die Markteinführung war vor sieben Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Großzügige Platzverhältnisse gehören zu den Genen der Kalina-Baureihe. Die Fondpassagiere dürfen sich über Beinfreiheit wie in einer Luxuslimousine freuen und bekommen auch hinten viel Freiraum für die Füße geboten. Für wen Stauraum über alles geht, ist beim Lada Kalina Kombi richtig. Mehr Platz bietet kaum ein anderer Kombi auf dem Markt.

Kann der mit Benzin befeuerte Lada Kalina Kombi mit Leistung beeindrucken?

Der 1,6-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Das Modell bietet bis zu 98 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Lada Kalina immerhin schon mit 87 PS an den Start. Die 13,1 Sekunden, die der Benziner dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind klassentypisch, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Kalina nur 11,5 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Mit 169 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Drehmoment wird reichlich geboten: 140 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4000 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 145 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 4000 U/min. Der Lada Kalina fährt nur mit Benzinmotor vor. Andere Kraftstoffarten sind für den Kombi nicht vorgesehen. Beim Basis-Benziner kommt man auf einen akzeptablen Verbrauchtswert von 6,4 Litern auf 100 Kilometer. Entscheidet man sich für ein leistungsstärkeres Benzin-Aggregat, steigt natürlich auch der Verbrauch auf 7,1 Liter pro 100 Kilometer. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 6.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Lada Kalina Kombi?

Die Verarbeitung des Lada Kalina Kombi bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Lada zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Die Platzverhältnisse des Fünftürers sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 335 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 670 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,1 Meter langen Kombi als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,7 Tonnen hat das Modell Kalina aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Wenn verfügbar, überträgt der Kalina seine Kraft über ein Fünf-Gang-Getriebe auf die Straße. Die Motorleistung wird von einer Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Der Lada Kalina wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Fahrzeugs unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Lada Kalina Kombi?

Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des Lada Kalina Kombi sowie das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Möchten Sie jetzt kräftig sparen beim Lada Kalina Kombi?

Der Lada Kalina Kombi wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Kalina zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.