Seat Ibiza ST: Frontgetrieben voran in die Zukunft

Auch in Zeiten von SUV-Boom und günstigen Van-Angeboten ist der Kombi nicht wegzudenken. Seat weiß eben, warum sie den Seat Ibiza ST nach wir vor ihren Kunden anbieten, den wir zu günstigen Konditionen als Neuwagen, Jahreswagen oder Gebrauchtwagen anbieten können und darüber hinaus bei uns als Barkauf, Finanzierung oder Leasing erworben werden kann. Im Jahr 2010 verlässt der Seat erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Die Form folgt der Funktion, ein Kombi soll praktisch und als Seat auch besonders ansprechend sein. Der Ibiza leidet nicht unter den ästhetischen Ansprüchen seiner Kundschaft und schafft den Spagat zwischen praktischem Nutzen und einer feinen Linienführung mit Bravour. Der markentypische Kühlergrill sorgt mit sportiver Prägung für einen gelungenen Auftritt.

Was sind die technischen Daten des Seat Ibiza ST?

Der 1,6-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,2-Liter-Dreizylinder. Immerhin bis zu 150 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 60 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Seat. In flinken 16,7 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Dabei wird er bis zu 212 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 155 km/h Spitze. Hinzu kommen mindestens 108 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1250 U/min zur Verfügung stehen. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 250 Newtonmeter haben. An Bord ist der TSI Benziner. Er verbraucht zwischen 4,7 und 7,3 Liter Benzin.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort des Seat Ibiza ST?

Der Seat Ibiza ST ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Mit 4,06 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 430 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.164 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Das Gewicht von 1,69 Tonnen geht für einen Kombi wie dem Seat Ibiza vollkommen in Ordnung. Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Seat Ibiza zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Wer aber nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Sieben-Stufen-DSG-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance des Spaniers liefert. Der Seat Ibiza wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften jedes Stadtautos unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Seat Ibiza ST aus?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Seat Ibiza ST macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Möchten Sie günstig Seat Ibiza ST fahren?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Seat bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Vergleichsangebote für den Seat Ibiza ST: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Seat Ibiza ST für nur 19.648 €

Wer sich für den Seat Ibiza ST interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 19.648 € spart man 4.169 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 23.817 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 18 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Ibiza können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 3.900 €, einer Rate von 170 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist der Kombi günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des Seat Ibiza ST für 19.448 €

Unser zweites Angebot des Seat Ibiza ST können wir für 19.448 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 4.375 € zum Marktpreis von 23.823 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 18 %. Ein Leasing für den Seat ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den Ibiza mit 167 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 3.800 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Seat Ibiza ST: Jetzt günstige Rabatte von bis zu 21 % sichern

Im Moment bieten wir den Seat Ibiza auch für 18.948 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 4.911 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 23.859 € liegt. Bei 21 % Ersparnis kann man mit dem Seat ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Kombi wie der Ibiza entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 157 € vor und eine Anzahlung von 3.700 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Seat Ibiza ST: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der Seat Ibiza ST wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Ibiza zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.