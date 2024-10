Mercedes-Benz - top-marke zu niedrigen preisen

Im Jahr 1926 schlossen sich die 1891 gegründete Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) sowie die Benz & Co. zur Automarke Mercedes Benz zusammen. Bereits ab der Jahrhundertwende hatte die DMG ihre Fahrzeuge unter dem Namen Mercedes verkauft. Schon 1909 kam der noch heute bekannte Mercedes-Stern hinzu. In den 1930er Jahren konnte der Autobauer in der Ober- und Luxusklasse eine Spitzenstellung einnehmen. Bei den Straßenfahrzeugen setzte Mercedes-Benz immer neue Maßstäbe. Die Sechszylinder-Limousinen 220 SE und 300 SE sowie der "Flügeltürer" Sportwagen 300 SL, versetzten mit Geschwindigkeit und elegantem Design die ganze Welt in Staunen versetzte. Heute gilt der 300 SL als Sternstunde der Automobilgeschichte. Erst Ende der 80er Jahre bekam Mercedes-Benz in Europa mit BMW und später Audi, sowie auf dem US-Markt mit Lexus ernsthafte Konkurrenz.