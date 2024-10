Der Mercedes-Benz E 220 überzeugt auf ganzer Linie

Als Mercedes-Benz den E 220 vorstellte, konnte nur erahnt werden, welche Erfolgsgeschichte das Modell schreiben würde, als die Baureihe 2002 erstmals die Bühne betrat. Der Mercedes-Benz E 220: Verfügbar als Cabrio, Coupé, Kombi oder wahlweise als Limousine. Zusammen mit reichlich Platz für die Passagiere verwöhnt der Mercedes-Benz E 220 also mit guter Alltagstauglichkeit, wozu auch eine insgesamt gute Rundumsicht beiträgt. Offensichtlich haben die Aerodynamiker ganze Arbeit geleistet, denn der Mercedes-Benz E 220 gehört zu den beinahe zurückhaltenden Kombis. Beim Außendesign verzichtete Mercedes-Benz auf überflüssigen Schnickschnack und entwarf eine dezent elegante Silhouette, die in allen Versionen einen selbstbewussten und alltagstauglichen Eindruck hinterlässt. Zur gelungenen Form trägt auch die nach hinten abgeflachte Dachlinie bei, die dem Kombi den Charakter eines Familientransporters nach dem Motto "praktisch, quadratisch, gut" verleiht und dennoch einen sportlichen Akzent setzt.

Gleiten und genießen ist angesagt, den Blick über die extralange Motorhaube des Mercedes-Benz streicheln lasse, mit den Augen die Armaturen blinken lassen und sich an den Instrumenten erfreuen. Was ist dagegen ein gelungener Ampelstart oder ein Parforceritt über eine Bergstrecke? Der Mercedes-Benz E 220 Cabrio ist ein Meister der Gelassenheit, der nicht so sehr zum Kurvenfressen taugt, sondern die schnelle Reise bevorzugt.

Der Mercedes-Benz E 220 trägt das aufreizendste Kleid und bietet ein komfortables oder dynamisches Fahrverhalten. Dazu kommt ein Innenraum, der an eleganter Wohnlichkeit schwer zu überbieten ist. Der Motor spielt dem fabelhaften Sport-Coupé genau das zu, was seine Disziplin ist. Der Zugewinn an Fahrfreude ist im Vergleich zur Konkurrenz enorm.

194 PS sollen in Kombination mit dem sportlichen Fahrwerk für gute Performance sorgen. Der Motor schöpft seine Kraft aus 2,2 Litern Hubraum und gewinnt dadurch deutlich an Leistung hinzu. Die Vmax liegt bei 242 Stundenkilometern. Beim Sprint von null auf 100 km/h vergehen 10,6 Sekunden. Trotz der Leistungs- und Drehmomentdaten (400 Nm ab 2000/min) bringt der Mercedes-Benz E 220 die Antriebskraft ohne störende Einflüsse auf Lenkung oder Durchdrehen der Räder auf die Straße. Das Triebwerk überzeugt mit seiner bulligen Durchzugskraft und auch bei schneller Fahrweise mit einem moderaten Verbrauch von 7,7 Litern. 1,86 Tonnen beträgt das Leergewicht der E-Klasse. Mit 4,95 Meter ist der E 220 in Sachen Länge Klassenprimus.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Der Mercedes-Benz E 220

Diese Version des Mercedes-Benz E 220 verfügt über Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht LED und Bi-Xenon-Scheinwerfer. Das Schalten erfolgt über die Sechs-Gang-Handschaltung. Aber darüber hinaus ist ebenfalls eine geschmeidig schaltende Fünf-Stufen-Automatik zu haben. Das Cabrio wird mit Heckantrieb angeboten. Die Antriebsgrundlage für das Fahren auf unasphaltierten Terrain ist beim Mercedes-Benz ein ein Allradsystem. Es kann die jeweils benötigte Antriebskraft stufenlos an jedes einzelne Rad übertragen. Der Fahrer lässt sich durch die Assistenz-Systeme unterstützen wie Spurhalteassistent sowie Spurwechselassistent. Helfersysteme wie ABS, ESP und Seitenairbag halten das Fahrzeug auf Kurs.

Noch auf der Suche nach Ihrem Mercedes-Benz E 220 Traumwagen?

Greifen Sie zu. Ihr neuer Mercedes-Benz E 220 steht für Sie bereit. Bei auto.de erhalten Sie die besten Konditionen und Service. Wir liefern ihnen das Fahrzeug, wenn gewünscht, direkt zu Ihnen nach Hause.