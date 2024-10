Seat Leon ST: kompakt-Spanier mit reichlich inneren Werten

Modelle von Seat fallen nicht selten etwas aus dem Format und zeichnen sich vor allem durch das für ihre Fahrzeugklasse der Kombis typische, großzügige Platzangebot aus. Seat hat die Optik des Leon ST etwas verfeinert, Front und Heck sind sehr gelungen gestaltet. Die Markteinführung war vor acht Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Die Form folgt der Funktion, ein Kombi soll praktisch und als Seat auch besonders ansprechend sein. Der Leon ST leidet nicht unter den ästhetischen Ansprüchen seiner Kundschaft und schafft den Spagat zwischen praktischem Nutzen und einer feinen Linienführung mit Bravour. Der markentypische Kühlergrill sorgt mit sportiver Prägung für einen gelungenen Auftritt.

Ist der Seat Leon ST so sparsam wie ein Diesel?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,0-Liter-Dreizylinder. Je nach Motorisierung leisten die verfügbaren Motoren 86 PS beziehungsweise bis zu 301 PS. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 13 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Dabei wird er bis zu 250 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 178 km/h Spitze. Der Motor hat 160 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1250 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf drehfreudige 380 Newtonmeter Drehmoment an. Der TSI zeigt sich sehr souverän. Er erlaubt sowohl das kommode Dahingleiten auf der Autobahn als auch den Sprint zum Überholen auf der Landstraße. Die Geräuschentwicklung im Innenraum blieb auch bei größeren Geschwindigkeiten im angenehmen Rahmen. So verhält sich auch der Verbrauch. Maximal muss man 7,2 Liter in Kauf nehmen. Der Seat Leon ST fährt auch mit Erdgas (CNG) - der Verbrauch liegt im Schnitt bei 5,3 kg auf 100 Kilometern. Daraus folgt ein CO2-Austoß zwischen 87 g und 164 g pro 100 Kilometer.

Liefert der Seat Leon ST genügend Funktionalität im Alltag?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Fünftürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Multifunktionslenkrad, USB-Anschluss, Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik und Sprachsteuerung serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der Seat Leon ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.470 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,55 Metern. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,82 Tonnen hat das Modell Leon aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Wenn verfügbar, überträgt der Leon seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. Darüber hinaus gibt es neben der Handschaltung eine Sechs-Stufen-DSG-Automatik samt Doppelkupplungsgetriebe. Der Seat Leon wird überwiegend mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften jedes Stadtautos unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Seat: Der Leon wird aber auch optional mit 4Drive-Allrad angeboten. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei Premium-Kombis zunehmend Allrad von den Kunden gefragt ist.

Bringt Sie ein Seat Leon ST sicher von A nach B?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Seat Leon ST macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Möchten Sie günstig Seat Leon ST fahren?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Seat Leon ST interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Seat per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Seat Leon ST sichern

Der Seat Leon ST für nur 17.289 €

Wer sich für den Seat Leon ST interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 17.289 € spart man 700 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 17.989 € liegt. Das ist ein Rabatt von 4 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Seat Leon ST: Günstige Alternativen mit 2.100 € Ersparnis

Unser zweites Angebot zum Kauf des Seat Leon ST können wir für 22.589 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 2.100 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 24.689 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 9 %. Ein Leasing ist für dieses Seat-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Beim Seat Leon ST bis zu 1.900 € sparen

Dieser Seat Leon ST ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 38.958 €. Man spart beachtliche 1.900 € zum herkömmlichen Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 5 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 416 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 7.700 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Seat Leon ST

Steht beim Kauf die vielseitige Nutzbarkeit des Wagens im Vordergrund, kann man mit dem Seat Leon ST genau ins Schwarze treffen.