Der Kauf eines Porsche Boxster lässt keine Wünsche offen

Der Porsche Boxster ist als Cabrio erhältlich. Bei einem Cabrio wie dem Porsche Boxster, stehen Lifestyle und einem besonderen Fahrgefühl unter dem Himmel im Vordergrund. Der Boxster trumpft mit ausgereifter Verdecktechnik auf, die die attraktive sportive Seitenlinie nicht schmälern und auch mit geschlossenem Dach eine gute Figur macht. Im Sommer ist beim offenen Fahren direkt die Sonne mit an Bord und lässt Urlaubsgefühle aufkommen. Der Porsche Boxster überzeugt mit seiner knackigen manuellen Schaltung, auch mit Automatik und in knalligen Farben ist das Cabrio erhältlich.

204 PS oder 375 PS - Das ist die Frage beim Porsche Boxster

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Porsche Boxster 204 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 3,8-Liter-Maschine 375 PS. Somit sind 290 km/h Spitze drin. Es stehen Antriebe wie Benziner für den Porsche Boxster zur Verfügung. Bei auto.de finden ohne viel Umwege ihren Traumwagen zu Top-Konditionen, egal ob als Neuwagen, oder hochwertigen Gebrauchten oder als Jahres- bzw. Vorführwagen.