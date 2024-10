Porsche 718 Boxster 718: Mit Heckantrieb voran in die Zukunft

Im Porsche 718 Boxster Cabrio kann der Sommer kommen, denn das Dach ist nicht obligatorisch und kann auf Wunsch geöffnet werden. Auf diese Weise nimmt der Fahrspaß im Porsche erst richtig Fahrt auf. Eine Motorleistung von bis zu 366 PS und ein edel-extravagantes Design runden das gelungene Konzept des Cabriolets ab. Als Alltagsauto sowie als Sommermobil kann der Porsche 718 Boxster überzeugen. Im Jahr 2016 verlässt der Porsche erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Das zweitürige Porsche 718 Boxster 718 begeistert sowohl mit offenem als auch geschlossenem Verdeck mit viel Komfort durch die gut gepolsterten Sitze. Die Formsprache des Porsche folgt gekonnt dem Design anderer Modelle der Marke und verleiht der Karosse eine sportlich-elegante Erscheinung. Das Cabrio kann Fahrmanöver, schnell oder gediegen, gleichermaßen gut umsetzen. Folglich fördert Porsche 718 Boxster 718 Fahrspaß auf kurzen oder langen sowie kurvenreichen oder geradlinigen Strecken und hält für jeden Fahrertyp die passenden Fahreigenschaften bereit - fast verwindungsfrei.

Was sind die technischen Daten Porsche 718 Boxster 718?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der 718 Boxster mit einem 2,0-Liter-Motor. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 67 PS auf 366 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. In flinken 5,1 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Dabei wird er bis zu 290 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 275 km/h Spitze. Drehmoment wird reichlich geboten: 380 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 1950 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 420 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 1950 U/min. Neu an Bord ist ein Benziner.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort Porsche 718 Boxster 718?

Für das besonders geschmeidige Fahrverhalten ist die Servolenkung verantwortlich. Es ist wirklich eine Freude, wie sich der 718 Boxster damit um die Ecken schlängelt und mühelos auch sehr akute Lenkeinschläge wegsteckt. Der Porsche hat neben einer Zentralverriegelung, Klimaanlage beziehungsweise 3-Zonen-Klimaautomatik und einer Servolenkung auch noch vieles mehr an Bord. Mit 4,38 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 125 Litern üppig bemessen. Bis zu 275 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,8 Tonnen schweren Zuffenhausener durchaus flott. Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Porsche 718 Boxster zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Darüber hinaus gibt es neben der Handschaltung eine Sieben-Stufen-PDK-Automatik samt Doppelkupplungsgetriebe. Die 718 Boxster-Kunden schwören auf den Heckantrieb, da keine andere Antriebsform den sportiven Charakter des Porsche besser unterstützt, wenn man hinterm Steuer eine kurvenreiche Landstraße vor sich hat.

Gilt Safety First auch für den Porsche 718 Boxster?

Die Ausstattung des 718 Boxster im Bereich der Assistenzsysteme fällt mit Spurwechselassistent relativ umfangreich aus. Gemessen an seiner Preisklasse bekommt man einiges geboten. Umso größer trumpft der Zuffenhausener dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ESP sowie Traktionskontrolle. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Porsche 718 Boxster mit ein.

Wo gibt es hohe Rabatte für Porsche 718 Boxster 718?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing Porsche 718 Boxster 718 interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Porsche per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Preisvergleich: Porsche 718 Boxster 718 günstig finanziert, geleast oder gekauft

Porsche 718 Boxster 718 für nur 226.649 €

Unser erstes Angebot Porsche 718 Boxster 718 hat einen Kaufpreis von 226.649 €. Sie sparen 15.394 € bei einem Listenpreis von 242.043 €. Das sind satte 6 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Für Sie können wir Porsche 718 Boxster 718 mit 2.067 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 45.300 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Porsche 718 Boxster: Günstige Alternativen mit 5.290 € Ersparnis

Unser zweites Angebot zum Kauf Porsche 718 Boxster 718 können wir für 79.990 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 5.290 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 85.280 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 6 %. Ein Leasing ist für dieses Porsche-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer sich dafür interessiert, der kann 718 Boxster 718 für 721 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 15.900 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Beim Porsche 718 Boxster bis zu 2.500 € sparen

Porsche 718 Boxster 718 ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 69.549 €. Man spart beachtliche 2.500 € zum herkömmlichen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 3 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Günstiger ist Porsche 718 Boxster 718 nicht zu haben

Porsche 718 Boxster 718 wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das neue Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 718 Boxster zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.