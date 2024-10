Cupra - Emotionale Performance-Modelle aus Spanien

Die Automarke Cupra wurde kürzlich als eigenständige Sportmarke des Herstellers Seat ausgegliedert und erfreut sich schon jetzt größter Beliebtheit bei Kund- und Fahrerschaft. Mit den auf sportliche Fahreigenschaften ausgelegten Modellen inklusive markant, sportivem Design bekleiden die Spanier mit nachhaltigem Erfolg eine potente Nische im Automobilsektor, der sich wachsender Nachfrage erfreut. Individuelle Ausstattungspakete, höchste Verarbeitungsstandards des Mutterkonzerns und leistungsstarke Aggregate unter der Haube kennzeichnen das rollende Produktportfolio von Cupra.

Wir haben eine Vielzahl neuer und gebrauchter Cupra zu garantiert günstigen Preisen im Angebot.

WELCHE SIND DIE BESTEN CUPRA MODELLE?

Folgende Cupra Modelle erfreuen sich besonders großer Beliebtheit:

WELCHE CUPRA MODELLE GIBT ES?

Für verschiedene Fahrertypen bieten die Spanier verschiedene Fahrzeugtypen an: zum Beispiel praktische

wie den Cupra Leon ST sowie geländetaugliche

wie den Cupra Formentor oder geräumige

wie den Cupra Ateca, aber auch sparsame

wie den Cupra Leon eHybrid und zukünftig auch

wie den Cupra Born. Im Folgenden haben wir die unterschiedlichen Fahrzeugklassen und ihre Modelle der Marke aufgegliedert. Eines haben sie gemeinsam: Bei uns finden Sie für alle Cupra Modelle attraktive Angebote, sowohl für neue als auch für gebrauchte Fahrzeuge.

Cupra Mittelklasse Limousinen und Kombis

Wer einen günstigen Cupra Leon Preis sucht, ist bei auto.de an der richtigen Stelle. Für die spanische Mittelklasse-Limousine bieten wir die besten Preise und bereiten nicht erst beim Fahren, sondern bereits beim Kauf Freude. Der neue Cupra Leon Kombi kann einiges im Alltag bewältigen: Großeinkauf, Fahrradtransport oder den morgendlichen Sprint zur Arbeit. Familien oder Freunde praktischer Steilheck-Fahrzeuge erfreuen sich gleichermaßen am Allround-Talent Leon ST.

Cupra SUVs und Geländewagen

Der SUV Cupra Formentor VZ 5 ist der jüngste Vertreter aus der spanischen Autobauer und bietet dank 5-Zylinder-Motor nicht nur ausreichend Leistung, sondern zusätzlich einen außergewöhnlichen Sound. Besonders günstig können Sie den Cupra Formentor gebraucht kaufen, auf auto.de. Den kleinen, aber älteren Bruder Cupra Ateca gebraucht zu kaufen, ist ebenso ratsam wie Fahrfreude bereitend. Vom Ladevolumen kann er mit dem Cupra Formentor Kofferraum mithalten.

GIBT ES CUPRA ELEKTROAUTOS?

Cupra Born betreten die Spanier erstmals eine elektrische Ebene. Bis dato gibt es einige Cupra Hybrid Modelle mit Plug-in-Hybrid, zum Beispiel den Leon e-Hybrid oder als geräumigen Kombi namens Leon ST Hybrid. Mit dem im Mai 2021 bestellbarenbetreten die Spanier erstmals eine elektrische Ebene. Bis dato gibt es einige CupraModelle mit Plug-in-Hybrid, zum Beispiel den Leonoder als geräumigen Kombi namens Leon ST Hybrid.

CUPRA BAR KAUFEN, FINANZIEREN ODER LEASEN

Sie möchten einen Cupra kaufen und bevorzugen eine bestimmte Bezahlmethode? Bei uns können Sie Ihr neues Auto sowohl als Barkauf oder Finanzierung als auch per Leasing erwerben. Am besten suchen Sie sich Ihren favorisierten Cupra aus unserem Fahrzeugbestand aus und lassen sich ein attraktives Angebot mit Ihrer gewünschten Bezahlart zukommen.

WELCHE VORTEILE BIETEN CUPRA TAGESZULASSUNGEN UND JAHRESWAGEN?

Der Duft eines Neufahrzeugs verfliegt schnell und mit ihm eventuell auch die Fahrfreude, wenn der erste, gravierende Wertverlust einsetzt. Aus diesem Grund empfehlen wir unseren Kunden neuwertige Fahrzeuge wie Cupra Tageszulassungen oder Jahreswagen. Sie bieten viele Vorteile gegenüber Neuwagen. Jahreswagen erreichen höchstens ein Alter von 12 Monaten, besitzen eine geringe Kilometerlaufleistung und befinden sich somit noch innerhalb der Herstellergarantie. Den ersten, großen Wertverlust hat ein Jahreswagen schon hinter sich, weshalb Sie diesen ohne Bedenken erwerben können. Jahreswagen kommen manchmal auch aus dem Besitz Werksangehöriger, die dieses Fahrzeug mit sehr guter Ausstattung zu Mitarbeiterkonditionen günstig erworben haben und bereits nach einem Jahr gegen ein neueres Modell austauschen. Sie haben folglich beste Chancen an einen gut ausgestatteten Cupra Jahreswagen zu einem günstigen Preis zu kommen, am besten und einfachsten bei uns. Tageszulassungen stammen in der Regel aus dem Erstbesitz von einem Cupra Autohaus. Oftmals werden diese Fahrzeuge nur für einen Tag vom Cupra Händler zugelassen, um Verkaufsprämien seitens des Herstellers einfordern zu können und bleiben neuwertig. Für Sie eröffnet sich dadurch die Möglichkeit ein echtes Schnäppchen zu ergattern, denn Jahreswagen werden auf dem Papier nicht mehr als Neuwagen geführt und damit weitaus günstiger gehandelt. Suchen Sie sich jetzt den passenden Cupra als Tageszulassung aus unserem großen Fahrzeugportfolio und lassen Sie sich ein persönliches Angebot zukommen.

WO KANN MAN EINEN CUPRA GÜNSTIG KAUFEN?

Der Kauf von

und

auf auto.de gestaltet sich nicht nur außerordentlich einfach und schnell, sondern ebenfalls sicher und unschlagbar günstig. Unsere online verfügbaren Autos können Sie direkt einsehen und vergleichen. Alle neuen und gebrauchten Cupra wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, sind stets unfallfrei und besitzen 12 Monate Garantie. Wer möchte, kann bei uns einen Cupra kaufen und diesen direkt bis vor die Haustür liefern lassen - auto.de macht es möglich. Interessenten auf unserer Seite steht beim Autokauf von Anfang bis Ende ein Fahrzeug-Profi mit Rat und Tat zur Seite: Wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot und übernehmen bei Bedarf auch die Zulassung Ihres Fahrzeugs nach dem Kauf. Schreiben oder rufen Sie uns bei Fragen jederzeit an - wir helfen Ihnen gerne weiter!