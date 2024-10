Cupra Leon ST: Mit Allrad voran in die Zukunft

Auch in Zeiten von SUV-Boom und günstigen Van-Angeboten ist der Kombi nicht wegzudenken. Cupra weiß eben, warum sie den Cupra Leon ST nach wir vor ihren Kunden anbieten, den wir zu günstigen Konditionen als Neuwagen, Jahreswagen oder Gebrauchtwagen anbieten können und darüber hinaus bei uns als Barkauf, Finanzierung oder Leasing erworben werden kann. Ein Jahr ist es her, als er zum ersten Mal mit vier Türen vom Band lief. Fürstliche Platzverhältnisse gehören zu den Genen der Leon ST-Baureihe. Die Fondpassagiere dürfen sich über Beinfreiheit wie in einer Luxuslimousine freuen und bekommen auch hinten viel Freiraum für die Füße geboten. Für wen Stauraum über alles geht, ist beim Cupra Leon ST Kombi richtig. Mehr Platz bietet kaum ein anderer Kombi auf dem Markt.

Welche Leistungsdaten liefert der Cupra Leon ST?

Ein Vierzylinder treibt den Cupra an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Satte Pluspunkte sammelt der Cupra Leon ST beim Fahren. Schon mit dem 310 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Und mit 4,9 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt Cupra zügig in Fahrt. Und das beim kleinsten Motor den Cupra für den Leon ST im Regal hat. Schneller kommt man mit dem stärkeren 2,0-Liter-Motor auf Touren und in 4,9 Sekunden auf Tempo 100. Die Spitze liegt mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Hinzu kommen mindestens 400 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 2000 U/min. Den Normwert von maximal 8,4 Litern Benzin überschreitet er auf 100 Kilometern praktisch kaum – auch wenn man etwas flotter unterwegs ist. Es bleibt also offenbar auch beim neuen Messverfahren dabei, dass Vierzylinder per se besser abschneiden, obwohl sie in der Praxis durch die höheren Drehzahlen ihren Vorteil geringfügig verspielen.

Wie bequem reist man im Cupra Leon ST?

Mit Sitzheizung, Servolenkung sowie Bluetooth-Schnittstelle bietet der Cupra Leon ST zusätzlich weitere Annehmlichkeiten. Das Infotainmentsystem ist innovativ sowie klassengerecht und der Sound, je nach Motorisierung, charakteristisch. Mit 4,66 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist. Das Gewicht von 1,64 Tonnen geht für einen Kombi wie Cupra Leon ST vollkommen in Ordnung. Die Motorleistung wird von einer Sieben-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Wer will, sucht sich einen Cupra Leon ST mit Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Cupra Leon ST?

Auch bei den angebotenen Assistenzsystemen setzt Cupra auf Innovation und spendiert dem Leon ST zahreiche Systeme. Der empfehlenswerte Tempomat spendet auf längeren Autobahn- oder Landstraßenfahrten den nötigen Komfort. Dabei hilft das mit einer neuen Sensorik ausgerüstete Lenkrad. Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Cupra Leon ST sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Wollen Sie mit wenigen Klicks zum eigenen Cupra Leon ST gelangen?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Cupra Leon ST zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Jetzt Cupra Leon ST Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Cupra Leon ST für nur 32.348 €

Wer sich für den Cupra Leon ST entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 32.348 € spart man 8.327 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 40.675 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 20 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Leon ST können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 6.400 €, einer Rate von 236 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist der Kombi günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des Cupra Leon ST für 32.548 €

Unser zweites Angebot des Cupra Leon ST können wir für 32.548 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 9.176 € zum Marktpreis von 41.724 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 22 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den Leon ST mit 229 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 6.500 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Cupra Leon ST: Jetzt günstige Rabatte von bis zu 21 % sichern

Im Moment bieten wir den Cupra Leon ST auch für 32.348 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 8.594 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 40.942 € liegt. Bei 21 % Ersparnis kann man den schicken Wagen sehr günstig erstehen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Leon ST entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 234 € vor und eine Anzahlung von 6.400 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Günstiger ist der Cupra Leon ST nicht zu haben

Der Cupra Leon ST wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das neue Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Leon ST zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.