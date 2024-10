Cupra Leon ST Plug-in-Hybrid

Bei Cupra geht es spannend zu, denn nun rollt der Cupra Leon ST Plug-in-Hybrid als Teilzeitstromer mit Hybrid-Motor an den Start. Und siehe da, mittels seiner starken Leistung von satten 245 PS schwebt der 1,72 Tonnen Kombi von einem Abenteuer ins Nächste. Ein Jahr ist es her, als er zum ersten Mal mit vier Türen vom Band lief. Für das agile Vorankommen war der Cupra Leon ST Plug-in-Hybrid immer zu haben, dabei musste es nicht mal ums Gewinnen gehen. Das änderte sich mit der aktuellen Generation, die sich neben mehr Stattlichkeit auch mehr Ernsthaftigkeit aneignete. So sammelt der Cupra Leon ST Kombi nun Punkte mit umfassender Variabilität, üppigem Raumangebot und gut nutzbarem Kofferraum. Dazu hat er seine Verarbeitung optimiert und die Bedienung des Infotainments übersichtlicher arrangiert - besonders die Mittelkonsole wurde aufgeräumt.

Welche Leistungsdaten liefert der Cupra Leon ST Plug-in-Hybrid?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Leon ST mit einem 1,4-Liter-Motor. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 204 PS an. Das Modell liefert aber bis zu 245 PS in der Topmotorisierung. In flinken 7,7 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Die Spitze liegt mit 225 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 220 km/h möglich. Der Motor hat 400 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1550 U/min Cupra Leon ST gehört zu jenen Fahrzeugen, mit denen man auch als Benzin-Hybrid sparsam unterwegs sein kann. Durch die Kombination mit einem Elektromotor ist Cupra Hybrid zumindest rein rechnerisch sehr sparsam und verbraucht nur 1,1 Liter Benzin auf 100 Kilometern.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort des Cupra Leon ST Plug-in-Hybrid?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der Leon ST zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Die beinhaltet von Sitzheizung, Bluetooth-Schnittstelle bis Zentralverriegelung alles, was man in dieser Preisklasse erwartet. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Cupra eben. Die Platzverhältnisse im Leon ST sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,66 Meter langen Kombi als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,66 Tonnen hat das Modell Leon ST aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Die Motorleistung wird von einer Sechs-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Cupra Leon ST wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften jedes Stadtautos unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Gilt Safety First auch für den Cupra Leon ST Plug-in-Hybrid?

Die Ausstattung des Leon ST im Bereich der Assistenzsysteme fällt mit Spurhalteassistent relativ umfangreich aus. Gemessen an seiner Preisklasse bekommt man einiges geboten. Umso größer trumpft dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa Seitenairbags, ABS, ESP sowie Traktionskontrolle. Darüber hinaus sollen 7 Airbags dabei helfen, die künftig strengeren Vorgaben beim Euro-NCAP-Crashtest eine gute Wertung zu erreichen. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Cupra Leon ST Plug-in-Hybrid mit ein.

Wo kann man den Cupra Leon ST Plug-in-Hybrid günstig kaufen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Cupra Leon ST Plug-in-Hybrid interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Cupra per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt Cupra Leon ST Plug-in-Hybrid Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Cupra Leon ST Plug-in-Hybrid für nur 32.389 €

Unser erstes Angebot des Cupra Leon ST Plug-in-Hybrid hat einen Kaufpreis von 32.389 €. Sie sparen 1.200 € bei einem Listenpreis von 33.589 €. Das sind satte 4 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Alternativangebot des Cupra Leon ST Plug-in-Hybrid für 28.489 €

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Leon ST kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Cupra Leon ST zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Cupra Leon ST Plug-in-Hybrid: Jetzt günstige Rabatte von bis zu 4 % sichern

Dieser Cupra Leon ST Plug-in-Hybrid ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 28.589 €. Man spart beachtliche 1.200 € zum normalen Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 4 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte sichern beim Cupra Leon ST Plug-in-Hybrid

Der Cupra Leon ST Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das aktuelle Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Leon ST zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.