Toyota Corolla Touring Sports: Das Raumwunder

Modelle von Toyota fallen nicht selten etwas aus dem Format und zeichnen sich vor allem durch das für ihre Fahrzeugklasse der Kombis typische, großzügige Platzangebot aus. Toyota hat die Optik des Corolla Touring Sports etwas verfeinert, Front und Heck sind sehr gelungen gestaltet. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2002 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Für das agile Vorankommen war der Toyota Corolla Touring Sports immer zu haben, dabei musste es nicht mal ums Gewinnen gehen. Das änderte sich mit der aktuellen Generation, die sich neben mehr Stattlichkeit auch mehr Ernsthaftigkeit aneignete. So sammelt der Toyota Corolla Touring Sports nun Punkte mit umfassender Variabilität, üppigem Raumangebot und gut nutzbarem Kofferraum. Dazu hat er seine Verarbeitung optimiert und die Bedienung des Infotainments übersichtlicher arrangiert - besonders die Mittelkonsole wurde aufgeräumt.

Bietet der Toyota Corolla Touring Sports gute Fahrleistungen?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,4-Liter-Vierzylinder. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 134 PS auf 224 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Pferden unter der Motorhaube wünscht. In flinken 13,3 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Die Spitze liegt mit 225 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 180 km/h möglich. Der Motor leistet 130 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1800 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf kräftige 280 Newtonmeter Drehmoment an. Den Normwert von maximal 8,3 Litern Benzin überschreitet er auf 100 Kilometern praktisch kaum – auch wenn man etwas flotter unterwegs ist. Es bleibt also offenbar auch beim neuen Messverfahren dabei, dass Vierzylinder per se besser abschneiden, obwohl sie in der Praxis durch die höheren Drehzahlen ihren Vorteil geringfügig verspielen.

Liefert der Toyota Corolla Touring Sports genügend Funktionalität im Alltag?

Serienmäßig mit an Bord sind eine Servolenkung, eine Sitzheizung, eine Sprachsteuerung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung sowie Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik. Die Platzverhältnisse des Fünftürers sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,39 Meter langen Kombi als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,71 Tonnen hat das Modell Corolla aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Viergang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Wer aber nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Vier-Stufen-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance des Kombi liefert. Der Toyota Corolla wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Fahrzeugs unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Toyota Corolla Touring Sports aus?

ABS, ESP und Traktionskontrolle tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Toyota Corolla Touring Sports sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Toyota Corolla Touring Sports kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Möchten Sie günstig Toyota Corolla Touring Sports fahren?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Toyota Corolla Touring Sports interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Toyota per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Preisvergleich: Toyota Corolla Touring Sports günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Toyota Corolla Touring Sports für nur 30.058 €

Wer sich für den Toyota Corolla Touring Sports interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 30.058 € spart man 4.381 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 34.439 € liegt. Das ist ein Rabatt von 13 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Corolla können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 6.000 €, einer Rate von 285 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist der Kombi günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Toyota Corolla: 34.558 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Toyota Corolla auch für 34.558 € anbieten, statt bisher für 39.468 €. Der Rabatt von 4.910 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Corolla kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 6.900 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 332 €. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Toyota Corolla zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Toyota Corolla Touring Sports: Angebot Nr. 3 für 36.058 €

Im Moment bieten wir den Toyota Corolla auch für 36.058 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 6.584 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 42.642 € liegt. Bei 15 % Ersparnis kann man den schicken Japaner zu außerordentlich attraktiven Konditionen kaufen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Corolla entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 335 € vor und eine Anzahlung von 7.200 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Toyota Corolla Touring Sports: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Steht beim Kauf die vielseitige Nutzbarkeit des Wagens im Vordergrund, kann man mit dem Toyota Corolla Touring Sports genau ins Schwarze treffen.