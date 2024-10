Toyota RAV 4 Hybrid: SUV mit reichlich inneren Werten

Bequemes Ein- und Aussteigen sowie gute Rundumsicht: Das sind die beiden Hauptkriterien, auf die Kunden beim Kauf eines Toyota RAV 4 Hybrid Wert legen. Dass man angenehm sitzt, die Einkäufe leicht über die Ladekante hieven kann, die Bedienung selbsterklärend ist und alle Insassen gut Platz haben, sind weitere Bedingungen. Nicht zuletzt deshalb erfreut sich das SUV hierzulande immer größerer Beliebtheit. Eine fast untergeordnete Rolle spielen da Leistungsstärke, Optik oder die Ausstattung mit Infotainmentsystem. Die Baureihe wird seit 2000 gebaut. Ab und zu will man die bekannten Pfade mal verlassen und die Freuden des Offroad-Fahrens genießen. Ein Toyota SUV, der auch in der Großstadt hervorragend zurecht kommt, wie der Toyota RAV4 Hybrid, ist da genau die richtige Wahl. Die gute Ausstattung inklusive einer sanft schaltenden Automatik, der Allrad, der gute Fahrkomfort und die gute Rundumsicht erleichtern die Kaufentscheidung oftmals enorm.

Bietet der Toyota RAV 4 Hybrid gute Fahrleistungen?

Ein Benzin-Hybrid treibt den Japaner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,8 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Satte Pluspunkte sammelt der Toyota RAV 4 beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 116 PS starken Hybrid, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen 150 PS zur Verfügung. Beim Diesel erwarten den Fahrer 116 PS. Die 12,2 Sekunden, die der Hybrid-Motor dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem RAV 4 nur 10,6 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Dabei wird er bis zu 185 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 170 km/h Spitze. Hinzu kommen mindestens 161 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1800 U/min zur Verfügung stehen. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 250 Newtonmeter haben. Auch im Segment der schwergewichtigen SUVs (immerhin wiegt der dicke Toyota 1,74 Tonnen) verabschiedet man sich langsam von einer Motorenpalette, die ausschließlich aus Verbrennern besteht. Der RAV 4 wird auch als Benzin-Hybrid angeboten.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Toyota RAV4 Hybrid?

Für das besonders geschmeidige Fahrverhalten ist die Lenkung verantwortlich. Es ist wirklich eine Freude, wie sich der RAV 4 damit um die Ecken schlängelt und mühelos auch sehr akute Lenkeinschläge wegsteckt. Der Toyota hat neben einem Multifunktionslenkrad, einem Navigationssystem und einer Servolenkung auch noch vieles mehr an Bord. Die Platzverhältnisse des Fünftürers sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,27 Meter langen SUV als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Zum Rennwagen wird der Toyota RAV 4 allerdings auch mit seinem Motor nicht. Kein Wunder, denn er bringt 1,74 Tonnen auf die Waage. Der Motor arbeitet mit einer Fünfgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. In Verbindung mit der Vier-Stufen-Automatik, die auch verfügbar ist, offenbaren sich keine Schwächen. Der Toyota RAV 4 wird überwiegend mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften jedes Stadtautos unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet. Aber wer will, sucht sich einen Toyota RAV4 Hybrid mit AWD-Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Nimmt man im Toyota RAV4 Hybrid sicher am Straßenverkehr teil?

Seitenairbags, ESP und ABS tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Toyota RAV4 Hybrid beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Toyota RAV4 Hybrid ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Toyota RAV4 Hybrid wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Möchten Sie günstig Toyota RAV 4 Hybrid fahren?

Auf auto.de das SUV als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Toyota RAV 4 Hybrid zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung entscheiden. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst individuell anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Toyota RAV 4 Hybrid sichern

Der Toyota RAV 4 Hybrid für nur 24.448 €

Wer sich für den Toyota RAV 4 Hybrid entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 24.448 € spart man 900 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 25.348 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 4 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des Toyota RAV 4 Hybrid für 40.058 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Toyota RAV 4 auch für 40.058 € anbieten, statt bisher für 44.371 €. Der Preisnachlass von 4.313 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim RAV 4 kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 8.000 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 415 €. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Toyota RAV 4 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Toyota RAV4 Hybrid: Bei uns für lediglich 48.458 € besonders günstig

Dieser Toyota RAV 4 Hybrid ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 48.458 €. Man spart beachtliche 11.100 € zum herkömmlichen Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 19 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 462 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 9.600 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Günstiger ist der Toyota RAV 4 Hybrid nicht zu haben

Der Toyota RAV 4 Hybrid wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den RAV 4 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.