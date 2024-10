Toyota Avensis Touring Sports: Kompakt-Kombi mit reichlich inneren Werten

Auch in Zeiten von SUV-Boom und günstigen Van-Angeboten ist der Kombi nicht wegzudenken. Toyota weiß eben, warum sie den Toyota Avensis Touring Sports nach wir vor ihren Kunden anbieten, den wir zu günstigen Konditionen als Neuwagen, Jahreswagen oder Gebrauchtwagen anbieten können und darüber hinaus bei uns als Barkauf, Finanzierung oder Leasing erworben werden kann. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2015 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Die Form folgt der Funktion, ein Kombi soll praktisch und als Toyota auch besonders ansprechend sein. Der Avensis leidet nicht unter den ästhetischen Ansprüchen seiner Kundschaft und schafft den Spagat zwischen praktischem Nutzen und einer feinen Linienführung mit Bravour. Der markentypische Kühlergrill sorgt mit sportiver Prägung für einen gelungenen Auftritt.

Was sind die technischen Daten des Toyota Avensis Touring Sports?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,6-Liter-Vierzylinder. Immerhin bis zu 147 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 112 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Toyota. Er sprintet in 11,4 Sekunden von Null auf 100 km/h. Die Spitze liegt mit 200 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 180 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 160 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 320 Newtonmeter haben. Der Benziner zeigt sich sehr souverän. Er erlaubt sowohl das kommode Dahingleiten auf der Autobahn als auch den Sprint zum Überholen auf der Landstraße. Die Geräuschentwicklung im Innenraum blieb auch bei größeren Geschwindigkeiten im angenehmen Rahmen. So verhält sich auch der Verbrauch. Maximal muss man 6,5 Liter in Kauf nehmen.

Welche Komfortmerkmale hat der Toyota Avensis Touring Sports?

Der Toyota Avensis Touring Sports ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Die Platzverhältnisse des Fünftürers sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 543 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.690 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,82 Meter langen Kombi als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,81 Tonnen hat das Modell Avensis aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Die Ausstattung erfreut außerdem mit einer Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Die Kraft des Avensis Touring Sports wirdnur über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben.

Bringt Sie ein Toyota Avensis Touring Sports sicher von A nach B?

Der Kombi bietet viele hilfreiche Fahrerassistenzsysteme für sicheres und gelassenes Fahren. Mit dem Spurwechselassistent und dem Spurhalteassistent ist der Avensis gut aufgestellt. ABS und ESP tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Toyota Avensis Touring Sports sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Toyota Avensis Touring Sports kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Möchten Sie jetzt richtig sparen beim Toyota Avensis Touring Sports?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Toyota bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Toyota Avensis Touring Sports: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Avensis kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Toyota Avensis zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Der Toyota Avensis Touring Sports wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Avensis zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.