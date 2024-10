Fiat Doblo Limousine: Auftritt des schönen Turiners

Bei Fiat geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Fiat Doblo als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von satten 120 PS schwebt dieLimousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Im Jahr 2010 verlässt der Fiat erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Als gefragten Kandidaten bezeichnet Fiat den Doblo. Die Limousine ist noch etwas viel wichtigeres: ein entscheidendes Modell der Marke - ein Vollblut-Fiat schlechthin, mit dem Anspruch, erfolgreich seine Kunden zu finden und von seinen Qualitäten zu überzeugen – was ihm fraglos gelingt. Deshalb haben sich die Entwickler viel Mühe gegeben, um den Erwartungen der Kundschaft zu entsprechen und gleichzeitig den Sprung in die Zukunft zu schaffen, die vor allem digital sein wird. Von außen ist der Fiat geprägt von einer markanten, aber nicht zu aufdringlichen Form, die die Blicke auf sich zieht: Scheinwefer und Kühlergrill sind stylish geformt, die Heckpartie präsentiert sich gar im sportlichen Look: Die Heckleuchten überzeugen mit modener Licht-Technik.

Macht die Fiat Doblo Limousine mit Benzinmotor eine gute Figur?

Ein 1,4-Liter-Vierzylinder treibt den Italiener an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Satte Pluspunkte sammelt der Fiat Doblo beim Fahren. Schon mit dem 120 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Der Testverbrauch pendelt sich im tendenziell flotten Mischbetrieb auf ein vergleichbar sparsames Niveau ein.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Fiat Doblo Limousine?

Die Verarbeitung der Fiat Doblo Limousine bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Fiat zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Die Platzverhältnisse des Fünftürers sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Seine Kraft überträgt der Motor mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße. Eine Automatik bietet der Herrsteller nicht an.

Gilt Safety First auch für den Fiat Doblo Limousine?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Fiat Doblo Limousine sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Möchten Sie günstig Fiat Doblo Limousine fahren?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Fiat bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für die Fiat Doblo Limousine sichern

Die Fiat Doblo Limousine für nur 26.089 €

Wer sich für die Fiat Doblo Limousine entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 26.089 € spart man 1.000 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 27.089 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 4 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Doblo können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 5.200 €, einer Rate von 282 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist die Limousine günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Fiat Doblo: 28.389 €

Unser zweites Angebot der Fiat Doblo Limousine können wir für 28.389 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 8.648 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 37.037 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 23 %. Ein Leasing für den Fiat ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den Doblo mit 233 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 5.600 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Beim Fiat Doblo Limousine bis zu 8.043 € sparen

Derzeit bieten wir den Fiat Doblo auch für 28.389 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 8.043 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 36.432 € liegt. Bei 22 % Ersparnis kann man den schicken Turiner sehr günstig sein Eigen nennen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Doblo entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 238 € vor und eine Anzahlung von 5.600 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Wer sparen will, greift jetzt beim Fiat Doblo Limousine zu

Der positive Eindruck der Fiat Doblo Limousine überwiegt eindeutig. Die Limousine, die auch auf Langstrecken dauerhaft , begeistert durch spontane Beschleunigung, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet der Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein ständiges Nachtanken notwendig ist.