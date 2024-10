Fiat Punto Limousine: Attraktive Alternative

Bei Fiat geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Fiat Punto als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von bis zu 131 PS schwebt die 1,66 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Im Jahr 1999 verlässt der Fiat erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Derzeit sieht man die Punto Limousine oft auf der Straße. Deutschlands Straßen würden schöner werden, wenn mehr Fahrzeuge vom Rang einer Fiat Punto Limousine auf ihnen fahren würden. Denn, dass das Konzept der Italiener andere aktuelle Modelle der Mitbewerber alt aussehen lässt, ist eine Einschätzung, die Viele teilen. In der Praxis punktet er außerdem mit hohem Reisekomfort, umfangreicher Ausstattung und seinen Assistenzsystemen. Die Limousine streckt sich auf 2,8 Meter und entspricht damit den regulären Ausmaßen seiner Fahrzeugklasse. Dank scharfer Linienführung wirkt der Fünftürer überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem die derzeit so moderne Coupé-Dachlinie haben die Italiener extrem betont. Vorn steht der Kühlergrill aufrecht, ebenfalls ein Merkmal, das ihn als äußerst zeitgemäß auszeichnet.

Bietet die Fiat Punto Limousine gute Fahrleistungen?

Der 1,9-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,2-Liter-Vierzylinder. Je nach Motorisierung leisten die verfügbaren Motoren 60 PS beziehungsweise bis zu 131 PS. Der agile und drehfreudige Motor lässt den Punto in 8,6 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Dabei wird er bis zu 205 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 155 km/h Spitze. Hinzu kommen mindestens 102 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 260 Newtonmeter haben. Der Fiat Punto fährt nur mit Benzinmotor vor. Andere Kraftstoffarten sind für die Limousine nicht vorgesehen. Entscheidet man sich für ein leistungsstärkeres Benzin-Aggregat, steigt natürlich auch der Verbrauch auf 8,3 Liter pro 100 Kilometer. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 4. Die Fiat Punto Limousine fährt auch mit Erdgas (CNG) - der Verbrauch liegt im Schnitt bei 6,4 kg auf 100 Kilometern. Daraus folgt ein CO2-Ausstoß von 117 g auf hundert Kilometern.

Wie komfortabel ist man im Fiat Punto Limousine unterwegs?

Fahrtechnisch kann der Italiener sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen der Fiat Punto Limousine Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche Fiat eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Die Platzverhältnisse im Punto sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 3,87 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Das Gewicht von 1,66 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Fiat Punto vollkommen in Ordnung. Wenn verfügbar, überträgt der Punto seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. In Verbindung mit der Fünf-Stufen-Automatik, die auch verfügbar ist, offenbaren sich keine Schwächen. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb der Punto Limousine aus.

Gilt Safety First auch für den Fiat Punto Limousine?

Wie kann man sich ein günstiges Fiat Punto Limousine Angebot sichern?

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Fiat Punto Limousine

Als flotte Fahrmaschine kann der Fiat im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls gut sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.