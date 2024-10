Der Kauf eines Mercedes-Benz CLA 180: Die richtige Entscheidung

Diese Baureihe des Mercedes-Benz CLA 180 hatte ihre Markteinführung im Jahr 2013 und gehört seit jeher zu den gesuchten Angeboten. Auf auto.de finden Sie den Mercedes-Benz CLA 180 in folgenden Varianten: Als Limousine. Ein 1,6-Liter-Vier-Zylinder-Motor setzt 122 PS mittels einer Automatik in tosende Allrad-Traktion um. In 11,6 Sekunden Tempo 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ist nur eines der zahllosen Features, die die Limousine mitbringt. Auf den Straßen und Parkplätzen, in den Tiefgaragen oder vor der Pommesbude – Mercedes-Benz CLA 180 lässt Menschen zu neugierigen Erdmännchen mutieren. Hier und da naht jemand heran, um die Limousine zu beschnuppern, die optisch eine Show macht, dass es nur so blitzt. Dass gerade Mercedes-Benz mit einem Auto um die Ecke biegt, das so viel cooler ist als die sonst üblichen Platzhirsche, ist eine Nachricht wert. Der Mercedes-Benz kommt dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, das Spaß macht, aber der Familie nicht im Weg steht.

Angenehm arbeitet der 122 PS-Motor mit kultivierter Laufruhe. In dieser Variante ist der Mercedes-Benz mit einem 109 PS starken 1,6-Liter-Vierzylinder-Benziner verfügbar. 210 Stundenkilometern sind maximal drin. Der Sprint von 0 auf 100 km/h dauert nur 11,6 Sekunden. Der Hersteller bietet 260 Newtonmeter maximales Drehmoment (Nm) über den breiten Drehmomentbereich bis 1750 Umdrehungen pro Minute (U/min). Der Verbrauch hält sich mit 5,6 Litern auf 100 km, gemessen nach der neueren WLTP-Rollenprüfstands-Norm. Der CLA 180 wiegt 1,78 Tonnen. Der Kofferraum gehört zu den größeren dieser Fahrzeuggattung, kein Wunder bei 4,64 Meter Länge.

Der Mercedes-Benz CLA 180 ist mit Frontantrieb oder Allrad zu haben

Bequeme Sitze sowie eine gut lesbare Instrumententafel verzieren das Interieur des Mercedes-Benz CLA 180. Ebenso Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer und Xenon-Scheinwerfer machen die Limousine zu einem attraktiven Kaufangebot. Eine Sechsgang-Handschaltung steht wahlweise auch bereit. Das Schalten übernimmt die Sieben-Gang-DoppelkupplungsgetriebeAutomatik. Gekoppelt ist der Motor mit einem einem Allradsystem, wenn der Kunde es wünscht. Frontantrieb gehört beim Mercedes-Benz CLA 180 auch zum Repertoire. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim Mercedes-Benz CLA 180 alle Assistenten an Bord sind, die in seiner Klasse üblich sind. ABS und ESP sind im Ausstattungsumpfang mit enthalten.

Traumauto gefunden? Dann schicken Sie uns eine Anfrage für den Mercedes-Benz CLA 180!

Finden Sie aus einer erstklassigen Auswahl an Fahrzeugen Ihr neues Traumauto den Mercedes-Benz CLA 180.