Der Iveco Daily bringt einen gekonnt vorwärts

Bei Iveco geht es spannend zu, denn jetzt geht der Transporter Iveco Daily als sauberer Diesel an den Start. Und siehe da, dank seiner starken Leistung von satten 106 PS schwebt derTransporter kompetent von Einsatzort zu Einsatzort. Die Markteinführung war vor zehn Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Das ein Transporter wie der Iveco Daily nicht darauf getrimmt ist, den ersten Preis bei einem Design-Wettbewerb zu gewinnen, dürfte jedem klar sein. Das ist auch nicht seine Aufgabe, schon gar nicht der Grund, warum sich Gewerbetreibende und Handwerker einen Iveco Daily zulegen. An allererster Stelle ist die Praktikabiliät und der Stauraum, der mit vielen innovativen Extras ein zusätzliches Plus bietet. Genau das schätzen Fahrer am Iveco Daily, denn er ist nicht nur zum Fahren, sondern auch zum kräftigen Beladen da.

Macht der Iveco Daily als Selbstzünder eine gute Figur?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Daily mit einem 2,3-Liter-Motor. Immerhin bis zu 106 PS liefert der Selbstzünder als maximale Systemleistung ab. Der Iveco Daily fährt nur mit Dieselmotor vor. Andere Kraftstoffarten sind für den Transporter nicht verfügbar. Wer sich mit dem Diesel begnügt, kommt auf einen akzeptablen Wert.

Wie bequem reist man im Iveco Daily?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der Daily zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Iveco eben. Die Platzverhältnisse im Daily sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des Transporters als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. Die Ausstattungsoptionen umfassen wahlweise eine Sechs-Stufen-Automatik.

Wie gut ist die Fahrsicherheit des Iveco Daily?

Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Iveco Daily macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Möchten Sie günstig Iveco Daily fahren?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Iveco Daily interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Iveco per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt Iveco Daily Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Iveco Daily für nur 46.549 €

Wer sich für den Iveco Daily interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 46.549 € spart man 1.444 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 47.993 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 3 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Daily können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 9.300 €, einer Rate von 513 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist der Transporter günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Iveco Daily: Günstige Alternativen mit 1.412 € Ersparnis

Unser zweites Kaufangebot des Iveco Daily können wir für 46.549 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 1.412 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 47.961 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 3 %. Ein Leasing ist für dieses Iveco-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer sich dafür interessiert, der kann den Daily für 513 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 9.300 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Dieser Iveco Daily ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 33.849 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Der Iveco Daily wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Daily zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.