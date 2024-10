Jeep Cherokee SUV: Mit Allrad voran in die Zukunft

Elegant und robust, komfortabel und geländetauglich: Diese Eigenschaften schreibt Jeep dem Cherokee SUV zu. Die Baureihe des SUV basiert auf einer innovativen Plattform von Jeep. Ein niedrigerer Schwerpunkt und die erhöhte Steifigkeit sollen Stabilität und Handling verbessern, die Lenkung ist nun noch direkter und das Geräuschniveau im Innenraum niedriger. Die kontinuierliche Modellpflege seitens der Hersteller sorgt dafür, dass man im Gespräch bleibt. Der Jeep Cherokee, stylischer Offroader im SUV-Stall bei Jeep, ist eine Baureihe, die sich seit dreizehn Jahren auf dem deutschen Markt zuhause fühlt und seit dem Debüt 2008 dank kontinuierlicher Innovationen immer noch frisch wirkt. Bei der Einführung vor dreizehn Jahren war der Cherokee ohne Frage ein Trendsetter im Segment der SUVs. Von der Seite betrachtet, verbreitet das 4,49m lange SUV aufgrund seiner sanft nach hinten abfallenden Dachlinie einen Hauch von Sportlichkeit und Dynamik. Vorne verraten Motorhaube, Kühlergrill und Scheinwerferoptik als Gesicht mit freundlichem, aber nichtsdestotrotz überlegenem Lächeln, dass dahinter eine Menge kraftvoller Pferde nur darauf warten, losgelassen zu werden, um alle vier Räder via Allrad auf einmal in Bewegung zu setzen. Und in der Tat löst ein beherzter Tritt aufs Gaspedal einen vehementen Vorwärtsdrang aus, der einen in die Sitze presst. Auf den ersten Blick hätte man das dem auf auto.de angebotenen SUV das gar nicht zugetraut. Immerhin 1,84 Tonnen Leergewicht wollen auf die Sprünge gebracht werden. Fazit: Der Jeep Cherokee verfügt über reichlich Leistung, was bei seinem Aggregat kein Wunder ist.

Was sind die technischen Daten des Jeep Cherokee SUV?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Cherokee mit einem 2,8-Liter-Motor. Das SUV-Modell bietet bis zu 205 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Jeep Cherokee immerhin schon mit 177 PS an den Start. Der agile und drehfreudige Motor lässt den Cherokee in 9,9 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Mit 193 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht das Jeep-SUV aber immerhin schon 179 km/h. Drehmoment wird reichlich geboten: 410 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 2000 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 460 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 2000 U/min. Wer hier nicht ständig aus dem Vollen schöpft, der darf im Alltag durchaus mit einem VerbrauchLitern Benzin rechnen.

Wie komfortabel ist man im Jeep Cherokee SUV unterwegs?

Das Interieur überzeugt mit guter Verarbeitung und anmutenden Materialien und macht einen hochwertigen Eindruck. Die Schalter und Hebel sind übersichtlich angeordnet und lassen sich einfach bedienen. Mit der ziemlich kompletten Ausstattung um Servolenkung, USB-Anschluss sowie Sitzheizung und Nebelscheinwerfern geht auch der Preis in Ordnung. Mit 4,49 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist. Zum Rennwagen wird der Jeep Cherokee allerdings auch mit seinem Motor nicht. Kein Wunder, denn er bringt 1,84 Tonnen auf die Waage. Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Jeep Cherokee zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Wer aber nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Vier-Stufen-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance des SUV liefert. Wer will, kauft sich einen Jeep Cherokee SUV mit Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Bringt Sie ein Jeep Cherokee SUV sicher von A nach B?

ESP und ABS tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Jeep Cherokee SUV beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Jeep Cherokee SUV ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Jeep Cherokee SUV wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Möchten Sie sich jetzt Rabatte sichern für das Jeep Cherokee SUV?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Jeep bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für das Jeep Cherokee SUV sichern

Das Jeep Cherokee SUV für nur 30.349 €

Wer sich für das Jeep Cherokee SUV entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 30.349 € spart man 6.400 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 36.749 € liegt. Das ist ein Rabatt von 17 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Jeep Cherokee SUV: Günstige Alternativen mit 3.600 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den Jeep Cherokee auch für 24.949 € anbieten, statt bisher für 28.549 €. Der Preisnachlass von 3.600 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Cherokee kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Jeep Cherokee zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Jeep Cherokee SUV: Bei uns für nur 36.049 € als echtes Schnäppchen zu haben

Dieses Jeep Cherokee SUV ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 36.049 €. Man spart beachtliche 1.000 € zum normalen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 3 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Jeep Cherokee SUV

Das Jeep Cherokee SUV wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Cherokee zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.