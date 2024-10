Ford Kuga Vignale: SUV mit reichlich inneren Werten

Elegant und robust, komfortabel und geländetauglich: Diese Eigenschaften schreibt Ford dem Kuga Vignale zu. Die Baureihe des SUV basiert auf einer innovativen Plattform der Kölner. Ein niedrigerer Schwerpunkt und die erhöhte Steifigkeit sollen Stabilität und Handling verbessern, die Lenkung ist nun noch direkter und das Geräuschniveau im Innenraum niedriger. Die Erfolgsgeschichte des Ford Kuga Vignale beginnt im Jahr 2008. Der Ford Kuga Vignale bietet Platz und ist trotzdem sportlich unterwegs. Was lange währte, wurde dann aber auch gut: Der Kuga hinterlässt jedenfalls einen überzeugenden Eindruck. Die große Herausforderung für die Designer bei einem höhergelegten Modell einer Marke ist es, deren aktuelles Gesicht und den typischen, optischen Auftritt in einem ganz anderen Format gleichzeitig weiterzuentwickeln und trotzdem auf den ersten Blick erkennbar zu machen. Diese Operation darf hier als gelungen angesehen werden. Der Kuga Vignale ist wirklich ein Ford - vom großen Kühlergrill über die elegante Seitenlinie bis zu den Rückleuchten. Der 4,44m lange 4x4-Allrad-Ford ist ein positiv auffallender, Vertreter im Segment der SUV.

Wieviel Technik bietet der Ford Kuga Vignale?

Der 2,5-Liter-Fünfzylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 2,0-Liter-Vierzylinder. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 64 PS auf 200 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Er sprintet in 10,7 Sekunden von Null auf 100 km/h. Dabei wird er bis zu 210 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 180 km/h Spitze. Hinzu kommen mindestens 320 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1600 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 340 Newtonmeter haben. An Bord ist ein Benziner. Er verbraucht zwischen 9,9 und 9,9 Liter Benzin.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort des Ford Kuga Vignale?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Zusätzliche, digitale Konnektivität bietet der USB-Anschluss. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie ein Navigationssystem, eine Servolenkung, eine Zentralverriegelung un eine Sitzheizung und viele Features mehr Einzug gehalten. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.355 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,44 Metern. Das Gewicht von 1,84 Tonnen geht für ein SUV wie dem Ford Kuga vollkommen in Ordnung. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. Die Motorleistung wird von einer Sechs-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Die Kraft des Kuga Vignale wird wahlweise über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Ford: Der Kuga Vignale wird aber auch optional mit 4x4-Allrad angeboten. Das ist aber auch nicht überraschend, da natürlich besonders bei vollausgestatteten SUVs Allrad von den Kunden erwartet wird.

Gilt Safety First auch für den Ford Kuga Vignale?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Ford Kuga Vignale ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Wo kann man ein günstiges Ford Kuga Vignale Angebot anfragen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Ford Kuga Vignale interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Ford per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt Ford Kuga Vignale Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Ford Kuga Vignale für nur 35.389 €

Unser erstes Angebot des Ford Kuga Vignale hat einen Kaufpreis von 35.389 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Für Sie können wir den Ford Kuga Vignale mit 364 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 7.000 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot des Ford Kuga Vignale für 34.589 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Ford Kuga auch für 34.589 € anbieten, statt bisher für 43.965 €. Der Preisnachlass von 9.376 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Kuga kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 6.900 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 264 €. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Ford Kuga zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Dieser Ford Kuga Vignale ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 36.489 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Wer sparen will, greift jetzt beim Ford Kuga Vignale zu

Der Ford Kuga Vignale wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Kuga zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.