Nissan Leaf Limousine: Auftritt des schicken Japaners

Bei Nissan geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Nissan Leaf als Vollzeitstromer an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von satten 150 PS schwebt die 1,79 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Die Baureihe wird seit 2011 gebaut. Ohne Frage: Es ist reichlich Power an Bord, die der Motor der Nissan Leaf Limousine mitbringt. Auf Straßen und Parkplätzen, in Tiefgaragen oder vor dem schicken Restaurant lässt die attraktive Limousine die Passanten zu neugierigen Erdmännchen mutieren, die interessiert ihre Köpfe nach dem schicken Japaner umdrehen. Hier und da naht jemand heran, um den Leaf genauer in Augenschein zu nehmen. Dass gerade Nissan mit einem Fahrzeug um die Ecke biegt, das so viel beindruckender ist als die sonst üblichen Platzhirsche in diesem Segment, ist eine Nachricht wert. Der Wagen mit Elektromotor kommt genau dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, der Spaß macht, aber auch der Familie genügned Platz und Stauraum bietet.

Ist die Nissan Leaf Limousine so sparsam wie ein Diesel?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Leaf mit einem Elektro-Motor. Satte Pluspunkte sammelt der Nissan Leaf beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 109 PS starken Elektro-Motor, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen 150 PS zur Verfügung. Die 11,9 Sekunden, die der Nissan dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Leaf nur 7,9 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Die Spitze liegt mit 145 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 144 km/h möglich. Drehmoment wird reichlich geboten: 254 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 2790 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 320 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 2790 U/min. Aber zunächst ist es gut, dass es dank Nissan jetzt ein weiteres, taugliches Elektroauto gibt, mit dem die Fahrten des Alltags rein elektrisch erledigt werden können, und der auf Langstrecken nicht mit langen Warte- oder Ladezeiten an den Stationen aufhält. Zumindest hilft der Hersteller, die strengen und nur mit sehr großen Mühen erreichbaren CO2-Grenzen zu erreichen. Und dass er weniger hart als herzlich gefedert ist, unterscheidet eine Leaf Limousine wohltuend von manch anderem Modell aus der Konkurrenz.

Wie komfortabel ist man im Nissan Leaf Limousine unterwegs?

Ab Werk besitzen die Leaf-Modelle eine Servolenkung, einen USB-Anschluss, eine Sitzheizung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Lenkradheizung, eine Zentralverriegelung, eine Bluetooth-Schnittstelle, eine Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik und eine Start/Stop-Automatik. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 330 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,49 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 790 Liter Stauraum. Das Gewicht von 1,77 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Nissan Leaf vollkommen in Ordnung. In Verbindung mit der Automatik offenbaren sich keine Schwächen. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb der Leaf Limousine aus.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Nissan Leaf Limousine?

Die Limousine bietet zahlreiche, nützliche Fahrerassistenzsysteme für sicheres und gelassenes Fahren. Mit dem Spurwechselassistent und dem Spurhalteassistent ist der Leaf gut aufgestellt. Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des Nissan Leaf Limousine sowie das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Wo kann man den Nissan Leaf Limousine günstig kaufen?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Nissan Leaf Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für die Nissan Leaf Limousine sichern

Die Nissan Leaf Limousine für nur 19.489 €

Unser erstes Angebot der Nissan Leaf Limousine hat einen Kaufpreis von 19.489 €. Sie sparen 1.000 € bei einem Listenpreis von 20.489 €. Das sind satte 5 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

Alternativangebot der Nissan Leaf Limousine für 19.489 €

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Leaf kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Nissan Leaf zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Diese Nissan Leaf Limousine ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 19.989 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte sichern beim Nissan Leaf Limousine

Die Nissan Leaf Limousine wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Leaf zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.