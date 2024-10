Der Kauf eines Peugeot 3008 lässt keine Wünsche offen

Der Peugeot 3008 aus dem Segment der Kleinwagen glänzt heutzutage mit vielerlei Vorzügen. Der Peugeot ist verhältnismäßig günstig in der Anschaffung und dennoch gut ausgestattet. Seine Wendigkeit und der geringe Verbrauch machen ihn zum perfekten Begleiter im urbanen Alltag. Auch alternative Antriebe wie Hybride werden immer häufiger im Kleinwagensegment angeboten. Neben der Automatik wird auch manueller Schaltung immer gefragter. Ein Grund mehr sich für den Kauf eines Peugeot 3008 zu entscheiden.

Satte Leistung und guter Fahrkomfort werden mit den SUVs in der Regel in Verbindung gebracht. Auch die höhere Sitzposition sorgen für eine bessere Rundumsicht, was dem Sicherheitsbedürfnis vieler Autofahrer entgegenkommt. Der Peugeot 3008 gilt als einer der Top-Kandidaten in diesem Segment, was unter anderem auch an der geschmeidigen Automatik liegt. Darüber hinaus sind die Motoren in Laufe ihrer Entwicklung immer sparsamer geworden.

Der Peugeot 3008 ist mit Frontantrieb zu haben

Das Leistungsspektrum des Peugeot 3008 beginnt mit einem 2-Liter-Motor mit 109 PS beim Einsteigermodell. In der Topmotorisierung erzeugt das 2-Liter-Aggregat mit 200 PS für Power satt unter der Motorhaube, was für eine Spitzengeschwindigkeit von 211 km/h sorgt. Der Peugeot 3008 hat sich über die Jahre hinweg einen gewissen Status erarbeitet und ist sowohl als Neuwagen wie auch als Gebrauchter sehr gefragt. Bei auto.de finden Sie mit nur wenigen Klicks Ihren 3008 und das zu günstigen Konditionen.