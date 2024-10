Honda Civic Type R glänzt mit Power und Extravaganz

Bei Honda geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Honda Civic an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von bis zu 320 PS schwebt die 1,76 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Im Jahr 2020 verlässt der Honda erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Der Honda Civic Type-R ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem, praktischem Nutzen. Das markante Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem Honda eine gefällige Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Motor und die gute Ausstattung wie auch die knackige Schaltung machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Wieviel Leistung hat der Honda Civic Type-R?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Satte Pluspunkte sammelt der Honda Civic beim Fahren. Schon mit dem 320 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Und mit 5,8 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Honda zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Einsteigermotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 2,0-Liter-Motor auf Touren und in 5,8 Sekunden auf Tempo 100. Dabei wird er bis zu 272 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 400 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 2500 U/min

Welche Ausstattung besitzt der Honda Civic Type-R?

Die Verarbeitung des Honda Civic Type-R bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Honda zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 420 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,56 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 457 Liter Stauraum. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,38 Tonnen hat das Modell Civic aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Honda vor allem als Limousine aus. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des Civic Type-R aus.

Was gibt es beim Honda Civic Type R in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Die Limousine bietet zahlreiche, nützliche Fahrerassistenzsysteme für sicheres und gelassenes Fahren. Mit dem Spurhalteassistent ist der Civic gut aufgestellt. Umso größer trumpft dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa Seitenairbags, ABS, ESP sowie Traktionskontrolle. Darüber hinaus sollen 5 Airbags dabei helfen, die künftig strengeren Vorgaben beim Euro-NCAP-Crashtest eine gute Wertung zu erreichen. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Honda Civic Type R mit ein.

Wie einfach kann man einen Honda Civic Type-R im Internet kaufen?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Honda und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch deshalb, weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote machen können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto zu kaufen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell des Honda Civic Type-R auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Preisvergleich: Honda Civic Type-R günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Honda Civic Type-R für nur 56.749 €

Unser erstes Angebot des Honda Civic Type-R hat einen Kaufpreis von 56.749 €. Sie sparen 9.078 € bei einem Listenpreis von 65.827 €. Das sind satte 14 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden. Für Sie können wir den Honda Civic Type-R mit 574 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 11.300 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot für den Honda Civic: 61.849 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Honda Civic auch für 61.849 € anbieten, statt bisher für 63.349 €. Der Preisnachlass von 1.500 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Civic kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 12.300 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 710 €. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Honda Civic zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Beim Honda Civic Type R bis zu 8.757 € sparen

Dieser Honda Civic Type-R ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 58.149 €. Man spart beachtliche 8.757 € zum regulären Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 13 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 592 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 11.600 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Günstiger ist der Honda Civic Type-R nicht zu haben

Der positive Eindruck des Honda Civic Type-R überwiegt eindeutig. Die Limousine, die auch auf Langstrecken dauerhaft , begeistert durch spontane Gasannahme, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet der Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein Hüpfen von Tankstelle zu Tankstelle angesagt ist.