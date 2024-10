Warum es sich lohnt einen Honda Civic zu kaufen

Der Honda Civic weiß zu überzeugen. Das Design der Limousine jedenfalls wirkt stimmig, elegant und legt damit einen klassentypischen Auftritt hin. Zuweilen lässt sich bei genauerer Betrachtung die attraktive Silhouette eines Coupés erkennen. Die Motorleistung (bis zu 320 PS PS), die gute Verarbeitung und die zahlreichen Ausstattungsmöglichkeiten machen den Civic zu einem gesuchten Kandidaten. Besonders die Automatik überzeugt viele Autofahrer zum Kauf.

Der Kombi des Honda Civic ist ein Sinnbild für Raum, Komfort und Fahrsicherheit auf höchstem Niveau. Das Raumwunder von Honda punktet nicht nur mit seinem sparsamen Motor, sondern auch mit einer ansprechenden Verarbeitung auf hohem Niveau, dank der ausgewählten Materialen mit angenehmer Haptik. Der Honda Civic Kombi überzeugt rundum als perfekter Allround für die ganze Familie und ist stets ein zuverlässiger Begleiter, egal ob im Stadtverkehr oder auf Langstrecken.

Der Honda Civic mag als Kombi oder Limousine am gefragesten sein - das Coupé macht eine bella Figura, nach dem sich schon so mancher Hals umgedreht hat. Der Honda Civic Coupé ist über jeden Zweifel erhaben, denn der Civic ist ein spezielles Auto. Mit seiner abfallenden Front und dem markanten Heckdesign hat sich der Honda Civic Coupéschnell in die Herzen der Enthusiasten gespielt. Die Anleihen zu früheren Coupés von Honda sind gut gelungen. Dennoch bewahrt sich die aktuelle Baureihe eine eigenständige Identität. Ob als Benziner oder Diesel, klassische Automatik oder manuell, dieser Sportler von Honda ist zweifellos eine Überlegung wert.

Warum sich für einen Honda Civic entscheiden? In Sachen praktischem Nutzen ist der Van einfach unschlagbar. Seine konsequent durchdachte Innenraumkonzeption macht ihn konkurrenzlos, auch gegenüber den mittlerweile immer beliebter werdenden SUVs. Der Civic ist der automobile Traum für reiselustige Familien, die sich beim Gepäck nicht beschränken möchten und dessen gute Ausstattung zu schätzen wissen. Die Motoren haben solide Leistungswerte (bis zu 320 PS PS in der Topmorisierung), sind kultiviert und laufruhig, ganz gleich ob Benziner oder Diesel. Alles in Allem ist der Honda Civic eine gute Alternative, der sich vor mehr Lifestyle-orientierten Kontrahenten ganz sicher nicht verstecken muss.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Honda Civic

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Honda Civic 45 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 2,2-Liter-Maschine 320 PS PS. Somit sind 272 km/h Spitze drin. Mittlerweile sind selbst für den Civic moderne Antriebe wie Hybrid (Elektro/Benzin) verfügbar und zum Kauf erhältlich, ohne dabei den Fahrspaß auf der Strecke zu lassen. Autos wie der Honda Civic sind auch als Gebrauchtwagen sehr gefragt, und auf auto.de haben wir das passende Angebot für Sie, von dem Sie nur noch wenige Klicks entfernt sind.