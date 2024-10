Der Honda CR-V macht klare Ansagen

Allradantrieb, satte Leistung und guter Fahrkomfort werden mit den SUVs in der Regel in Verbindung gebracht. Auch die höhere Sitzposition sorgen für eine bessere Rundumsicht, was dem Sicherheitsbedürfnis vieler Autofahrer entgegenkommt. Der Honda CR-V gilt als einer der Top-Kandidaten in diesem Segment, was unter anderem auch an der geschmeidigen Automatik liegt. Darüber hinaus sind die Motoren in Laufe ihrer Entwicklung immer sparsamer geworden.

Der Honda CR-V - das Coupé macht eine bella Figura, nach dem sich schon so mancher Hals umgedreht hat. Dynamische Proportionen und elegant fließende Linien: Das sind die deutlichen Attribute, die den Honda CR-V zu einem wahren optischen Leckerbissen machen. Auch das unübertroffene sportliches Fahrgefühl und Power des Coupé, dank der 2,4-Liter-Hubraum mit 190 PS, rechtfertigen die Tatsache, dass es beim Honda CR-V nicht rein rational zugehen muss. Zusätzlich verfügt der Honda CR-V über eine blitzschnell agierende Automatik, die den Fahrer die Gangwechsel kaum mehr spüren lässt. Benziner und Diesel Die verfügbaren Motoren beherrschen die Kunst des sanften Schnurren bis hin zum lauten Brüllen, entweder beim dahingleiten oder schnellen Kurvenfahrten.

Der Honda CR-V ist mit Frontantrieb oder Allrad zu haben

Das Leistungsspektrum des Honda CR-V beginnt mit einem 2,4-Liter-Motor mit 120 PS beim Einsteigermodell. In der Topmotorisierung erzeugt das 2,4-Liter-Aggregat mit 190 PS für Power satt unter der Motorhaube, was für eine Spitzengeschwindigkeit von 202 km/h sorgt. Egal ob als Neuwagen, top-gepflegter Gebrauchter, bei auto.de finden Sie eine große Auswahl des Honda CR-V. Ein Grund mehr gleich anzufragen, ob Ihr CR-V noch zu haben ist.