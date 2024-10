Der Mercedes-Benz Vito überzeugt auf ganzer Linie

Auffallend modern, frisch und immer ein dynamischer Hingucker, das ist der Mercedes-Benz Vito, eines der attraktivsten Lifestyle-Kombis in diesen Breiten. Der Kombi weiß in vielerlei Hinsicht zu überzeugen, denn nicht nur sein großzügiges Platzangebot und das hohe Ladevolumen lassen den Mercedes-Benz Vito über jeden Zweifel hinwegfahren, auch die üppige Austattung machen ihn zu einem Glanzlicht in seiner Fahrzeugklasse. Die Motoren sorgen für ein angenehmes Fahrgefühl, verfügen über ausreichend Power ohne dabei anstrengend zu wirken, denn immerhin schlummern bis zu 258 PS PS in der Topversion unter der Motorhaube. Mit dem Vito kauft man sich ein Stück automobile Einzigartigkeit.

Als Raumwunder mit sportlich dynamischer Silhouette erweist sich der Mercedes-Benz Vito. Der Van glänzt mit seiner Vielseitigkeit und spricht durch sein perfektes Zusammenspiel aus größzügigem Platzangebot und schnittig eleganter Form und Ausstattung nahezu jeden Autofahrer an. Er bietet dazu ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort. Attraktiv machen den Vito die Auswahlmöglichkeiten bei Motorisierungen und Antrieben. Er ist sowohl als Benziner als auch als Diesel erhältlich. Potenzielle Käufer können sich beim Getriebe für klassische Automatik und manuell entscheiden.

Mercedes-Benz Vito: 258 PS PS in der Topmotorisierung

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Mercedes-Benz Vito 79 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 3,7-Liter-Maschine 258 PS PS. Somit sind 217 Stundenkilometern Spitze drin. Bei auto.de finden Sie ohne viel Umwege ihren Traumwagen zu Top-Konditionen, egal ob als Neuwagen, oder hochwertigen Gebrauchten oder als Jahres- bzw. Vorführwagen.