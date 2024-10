Der Mercedes-Benz CLA 250 überzeugt auf ganzer Linie

Als Mercedes-Benz den CLA 250 vorstellte, konnte nur erahnt werden, welche Erfolgsgeschichte das Modell schreiben würde, als die Baureihe 2013 erstmals die Bühne betrat. Der Mercedes-Benz CLA 250: Verfügbar als Coupé oder wahlweise als Limousine. Ein 2,0-Liter-Vier-Zylinder-Motor setzt 218 PS mittels einer Automatik in tosende Allrad-Traktion um. In 6,7 Sekunden Tempo 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ist nur eines der zahllosen Features, die die Limousine mitbringt. Auf den Straßen und Parkplätzen, in den Tiefgaragen oder vor der Pommesbude – Mercedes-Benz CLA 250 lässt Menschen zu neugierigen Erdmännchen mutieren. Hier und da naht jemand heran, um die Limousine zu beschnuppern, die optisch eine Show macht, dass es nur so blitzt. Dass gerade Mercedes-Benz mit einem Auto um die Ecke biegt, das so viel cooler ist als die sonst üblichen Platzhirsche, ist eine Nachricht wert. Der Mercedes-Benz kommt dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, das Spaß macht, aber der Familie nicht im Weg steht.

Schon mit dem Mercedes-Benz CLA 250 erhält der Käufer ein sportliches Coupé, das auch reichlich Komfort bietet. Großzügig gossen die Mercedes-Benz-Designer die markanten Linien für eine charaktervolle Silhouette, die geringe Höhe des Coupés betont die aggressiv, kraftvolle Performance. Die fast abrupte Abrisskante am Heck löst diese Spannung mit gelassener Milde.

218 PS stehen bereit für den Fahrer. Das Werk bietet 2,0 Liter Hubraum für den CLA 250 an. Bei 250 Stundenkilometern endet der Vortrieb. Der Sprint von 0 auf 100 km/h dauert nur 6,7 Sekunden. Die Maximalleistung steht bei 1200 U/min an, das maximale Drehmoment von 350 Nm sorgt für Drehfreude. Der Verbrauch hält sich mit 6,7 Litern auf 100 km, gemessen nach der neueren WLTP-Rollenprüfstands-Norm. Der CLA 250 wiegt 1,78 Tonnen. 4,64 Meter streckt sich der Mercedes-Benz in die Länge.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Der Mercedes-Benz CLA 250

Typisch für den Mercedes-Benz CLA 250 ist die Ausstattung. Die seit 2013 erhältlichen Modelle glänzen mit Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer und Xenon-Scheinwerfer. Sie können sich für die manuelle Sechsgang-Handschaltung entscheiden. Mercedes-Benz hat mit der Vier-Zylinder-Version von Hause aus die Sieben-Gang-Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe mitgegeben. Die Antriebsgrundlage für das Fahren auf unasphaltierten Terrain ist beim Mercedes-Benz ein ein Allradsystem. Es kann die jeweils benötigte Antriebskraft stufenlos an jedes einzelne Rad übertragen. Der Mercedes-Benz CLA 250 verfügt über ein Frontantrieb. ABS und ESP sind im Ausstattungsumpfang mit enthalten.

der Mercedes-Benz CLA 250 hat es Ihnen angetan?

Fordern sie schnell und unverbindlich ein Angebot bei uns an. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Auto.de bietet ihnen die besten Konditionen für Neuwagen, Jahreswagen oder top gepflegte Gebrauchtwagen. Jetzt anfragen und bald mit dem Mercedes-Benz CLA 250 loscruisen!