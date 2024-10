Mazda MX-5 RF: Mit Heckantrieb voran in die Zukunft

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Mazda MX-5 RF* viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt bei dem *Cabrio das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenzugehörigkeit ist der MX-5 ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der Mazda durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Die Baureihe wird seit 2005 gebaut. Mit seinen zweiTüren, der coupéhaften Dachlinie und seinem kleinen Heckbürzel wirkt der Mazda MX-5 RF sportlich und kräftig. Der hohe Aufbau wird durch breite Kotflügel und horizontale Linien gut kaschiert. Zum Öffnen das Dachs muss ein zentraler Knopf heruntergedrückt werden. Damit kann wirklich jeder Sonnenstrahl ausgenutzt werden. Fahrer und Beifahrer sitzen komfortabel und mit viel Seitenhalt. Die Insassen haben im offenen Mazda viel Platz. Auch auf unebenen und anspruchsvollen Strecken bleibt der Mazda MX-5 RF überraschend verwindungssteif und klapperfrei. Bei geschlossenem Verdeck ist dieses Cabrio übrigens derart gut isoliert, dass es sich wie ein reguläres Auto anfühlt.

Bietet der Mazda MX-5 RF gute Fahrleistungen?

Ein leistungsgerechter Motor treibt den Japaner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,8 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Satte Pluspunkte sammelt der Mazda MX-5 beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 126 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 160 PS zur Verfügung. Beim Benziner erwarten den Fahrer 160 PS. Und mit 9,9 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Japaner zügig in Fahrt. Und das beim kleinsten Motor den Mazda für den MX-5 zu bieten hat. Schneller kommt man mit dem stärkeren 2,0-Liter-Motor auf Touren und in 7,6 Sekunden auf Tempo 100. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 218 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Der Motor hat 167 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 4500 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf kräftige 188 Newtonmeter Drehmoment an. Der Benziner zeigt sich sehr souverän. Er erlaubt sowohl das kommode Dahingleiten auf der Autobahn als auch den Sprint zum Überholen auf der Landstraße. Die Geräuschentwicklung im Innenraum blieb auch bei größeren Geschwindigkeiten im angenehmen Rahmen. So verhält sich auch der Verbrauch. Beim Einstiegsbenziner liegt er bei 7,1 Litern. Wer mehr Power will, der muss 8,2 Liter auf 100 Kilometern in Kauf nehmen.

Welche Komfortmerkmale hat der Mazda MX-5 RF?

Der Mazda MX-5 RF ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,72 Tonnen hat das Modell MX-5 aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Sechsgang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Der Mazda erfreut außerdem mit einer Sechs-Stufen-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Die Eindrücke hinterm Steuer des Hecktrieblers bestätigen: Auch mit der Einstiegsmotorisierung ist der Mazda MX-5 RF ein sehr agiles Fahrzeug – mit starkem Antritt, feinfühliger Lenkung und einem hoch angesiedelten, gut kontrollierbaren Grenzbereich.

Nimmt man im Mazda MX-5 RF sicher am Straßenverkehr teil?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Mazda MX-5 RF als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Möchten Sie jetzt kräftig sparen beim Mazda MX-5 RF?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Mazda MX-5 RF interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Mazda per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Vergleichsangebote für den Mazda MX-5 RF: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Mazda MX-5 RF für nur 31.449 €

Wer sich für den Mazda MX-5 RF entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 31.449 € spart man 300 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 31.749 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 1 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den MX-5 können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 6.200 €, einer Rate von 445 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist das Cabrio günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des Mazda MX-5 RF für 34.449 €

Unser zweites Kaufangebot des Mazda MX-5 RF können wir für 34.449 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses Mazda-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer sich dafür interessiert, der kann den MX-5 RF für 489 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 6.800 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Mazda MX-5 RF: Bei uns für lediglich 38.849 € besonders günstig

Dieser Mazda MX-5 RF ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 38.849 €. Man spart beachtliche 8.452 € zum regulären Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 18 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 507 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 7.700 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Mazda MX-5 RF

Der Mazda MX-5 RF wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den MX-5 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.