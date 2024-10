Mazda 6 Limousine glänzt mit Power und Extravaganz

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet die Mazda 6 Limousine viel Komfort zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Im Jahr 2002 verlässt der Mazda erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Mit einer Fahrzeuglänge von 4,77 Metern ist der 6 ein kompakter Vertretert im Segment der Limousinen. Die schöne Karosserie erscheint außergewöhnlich flach. Mazda sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim Mazda 6 Limousine mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: das Mazda-typische Heck sorgt für einen sportlichen Auftritt.

Welche Leistungsdaten liefert die Mazda 6 Limousine?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der 6 mit einem 1,8-Liter-Motor. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 120 PS an. Maximal leistet er bis zu 260 PS in der Topmotorisierung. Er sprintet in 11 Sekunden von Null auf 100 km/h. Dabei wird er bis zu 240 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 192 km/h Spitze. Drehmoment wird reichlich geboten: 165 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4300 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 380 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 4300 U/min. Die guten Fahrleistungen korrespondieren nicht zwangsläufig mit einem hohen Benzin-Verbrauch. Aber mit mindestens 6 Litern Benzin muss man schon rechnen, zumindest beim kleinsten Benziner. Beim leistungsstärksten Benziner sollte man bei einem Verbrauch von bis zu 10,2 Litern auf hundert Kilometer nicht überrrascht sein, insbesondere bei zügiger Fahrweise.

Welche Komfortmerkmale hat die Mazda 6 Limousine?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie ein Navigationssystem, eine Sitzheizung, Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik un eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung und viele Features mehr Einzug gehalten. Der Mazda hat ein Ladevolumen von 455 Litern. Das Gewicht von 1,78 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Mazda 6 vollkommen in Ordnung. Wenn verfügbar, überträgt der 6 seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. In Verbindung mit der Vier-Stufen-Automatik, die auch verfügbar ist, offenbaren sich keine Schwächen. Serienmäßig wird der Mazda 6 mit Frontantrieb angeboten. Aber wer will, sucht sich einen Mazda 6 Limousine mit AWD-Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Mazda 6 Limousine aus?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Mazda 6 Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Möchten Sie günstig Mazda 6 Limousine fahren?

Auf auto.de die Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Mazda 6 Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung entscheiden. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst individuell anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Jetzt Mazda 6 Limousine Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Die Mazda 6 Limousine für nur 39.748 €

Wer sich für die Mazda 6 Limousine entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 39.748 € spart man 17.638 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 57.386 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 31 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den 6 können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 7.900 €, einer Rate von 475 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist die Limousine günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot der Mazda 6 Limousine für 33.349 €

Unser zweites Angebot zum Kauf der Mazda 6 Limousine können wir für 33.349 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses Mazda-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer Leasing-Angebote sucht, der kann die 6 Limousine für 472 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 6.600 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Mazda 6 Limousine: Angebot Nr. 3 für 29.749 €

Diese Mazda 6 Limousine ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 29.749 €. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 419 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 5.900 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Günstiger ist die Mazda 6 Limousine nicht zu haben

Die Mazda 6 Limousine wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 6 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.