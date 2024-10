Der Mazda CX-3: Zuverlässig mit umfangreicher Ausstattung

Der Mazda CX-3 ist bei uns seit 2015 auf dem Markt erhältlich und stellt eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Herstellers dar. Auf auto.de finden Sie den Mazda CX-3 in folgenden Varianten: Als SUV.

Mit dem Mazda CX-3 hat der Hersteller einen Volltreffer gelandet. Der Offroader ist seit seinem Start im Jahr 2015 eine feste Größe bei dem SUVs. Vom Gefühl her zählt Mazda der CX-3 natürlich nicht zu den ganz wilden Vertretern seiner Zunft, aber man kann mit der gebotenen Leistung und der bestens schallgedämpften Arbeit des Motors sehr gut leben.

Perfekt wiederum arbeitet der Motor - in diesem Fall ein Aggregat mit 150 PS. Mit dem 2,0-Liter-Benziner zeigt sich der CX-3 deutlich mehr als ausgereiftes und erwachsenes Fahrzeug. Die Vmax liegt bei 200 Stundenkilometern. In 11,9 Sekunden Tempo 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ist nur eines der vielen Leistungsmerkmale, welche der Mazda mitbringt. Trotz der Leistungs- und Drehmomentdaten (270 Nm ab 2800/min) bringt der Mazda CX-3 die Antriebskraft ohne störende Einflüsse auf Lenkung oder Durchdrehen der Räder auf die Straße. Das Triebwerk überzeugt mit seiner bulligen Durchzugskraft und auch bei schneller Fahrweise mit einem moderaten Verbrauch von 6,4 Litern. Der Mazda CX-3 bringt 1,77 Tonnen auf die Waage. Der Kofferraum fasst 350 Liter. Will also heißen: Die Mitnahme-Eigenschaften beherrscht der CX-3 geradezu schlafwandlerisch, gemessen an seiner Länge von 4,28 Meter. Wer die Rückenlehnen der Sitzanlage im Fond umklappt, steigert das Transportvolumen auf 1260 Liter.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Der Mazda CX-3

Typisch für den Mazda CX-3 ist die Ausstattung. Die seit 2015 erhältlichen Modelle glänzen mit Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Klimaautomatik, Klimaanlage, LED-Scheinwerfer und Tagfahrlicht LED. Serienmäßig sind die Motoren mit einer Sechs-Gang-Handschaltung kombiniert. Auf Wunsch steht auch eine sportlich abgestimmte Sechs-Gang-Automatik zur Wahl. Dabei schaltet das Getriebe die Gänge blitzschnell durch. Die Antriebsgrundlage für das Fahren auf unasphaltierten Terrain ist beim Mazda ein ein Allradsystem. Es kann die jeweils benötigte Antriebskraft stufenlos an jedes einzelne Rad übertragen. Er schickt akustisch sehr dezent seine gewaltigen 270 Newtonmeter Drehmoment an den Frontantrieb. Standardmäßig gibt es für den CX-3 ABS, ESP und Seitenairbag.

Mit ein paar Klicks zu Ihrem Mazda CX-3 Traumwagen!

