Mazda 2 Limousine: Limousine mit reichlich inneren Werten

Bei Mazda geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Mazda 2 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von bis zu 103 PS schwebt die 1,7 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Die Markteinführung war vor vierzehn Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Derzeit sieht man die Limousine oft auf der Straße. Deutschlands Straßen würden schöner werden, wenn mehr Fahrzeuge vom Rang einer Mazda 2 Limousine auf ihnen fahren würden. Denn die Ansicht, dass das Konzept der Japaner andere, aktuelle und konkurrierennde Modelle alt aussehen lässt, teilen Viele. In der Praxis punktet er außerdem mit hohem Reisekomfort, umfangreicher Ausstattung und seinen Assistenzsystemen. Die Limousine streckt sich auf 3,92 Meter und entspricht damit den regulären Ausmaßen seiner Fahrzeugklasse. Dank scharfer Linienführung wirkt der Fünftürer überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem die derzeit so moderne Coupé-Dachlinie haben die Japaner extrem betont. Vorn steht der Kühlergrill aufrecht, ebenfalls ein Merkmal, das ihn als äußerst zeitgemäß auszeichnet.

Welche Leistungsdaten liefert die Mazda 2 Limousine?

Ein 1,6-Liter-Vierzylinder treibt den Japaner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,3 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Das Modell bietet bis zu 103 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Mazda 2 immerhin schon mit 68 PS an den Start. In flinken 15,5 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Mit 188 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Japaner aber immerhin schon 162 km/h. Hinzu kommen mindestens 121 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 1700 U/min Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 212 Newtonmeter haben. An Bord ist ein Benziner.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Mazda 2 Limousine?

Serienmäßig mit an Bord sind eine Servolenkung, ein USB-Anschluss, eine Sitzheizung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung, eine Bluetooth-Schnittstelle sowie eine Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik. Die Platzverhältnisse im 2 sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 250 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 787 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 3,92 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,7 Tonnen schweren Japaner durchaus flott. Der Motor arbeitet mit einer Fünfgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. Die Ausstattungsoptionen umfassen aber auch eine Vier-Stufen-Automatik. Der Mazda 2 wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften jedes Stadtautos unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Mazda 2 Limousine?

Seitenairbags, ABS und ESP tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Mazda 2 Limousine sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Mazda 2 Limousine kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Möchten Sie günstig Mazda 2 Limousine fahren?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing der Mazda 2 Limousine interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Mazda per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für die Mazda 2 Limousine sichern

Die Mazda 2 Limousine für nur 23.348 €

Wer sich für die Mazda 2 Limousine entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 23.348 € spart man 900 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 24.248 € liegt. Das ist ein Rabatt von 4 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den 2 können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 4.600 €, einer Rate von 285 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist die Limousine günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Mazda 2: 26.948 €

Unser zweites Angebot der Mazda 2 Limousine können wir für 26.948 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 4.453 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 31.401 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 14 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den 2 mit 297 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 5.300 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Mazda 2 Limousine: Bei uns für lediglich 21.048 € besonders günstig

Diese Mazda 2 Limousine ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 21.048 €. Man spart beachtliche 800 € zum regulären Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 4 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 255 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 4.200 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Jetzt unschlagbar günstig Mazda 2 Limousine fahren!

Die Mazda 2 Limousine wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 2 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.