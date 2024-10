Der Mazda 6 überzeugt auf ganzer Linie

Die Mazda 6 Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem praktischem Nutzen. Das markante Design setzt sich gelungen in Szene und verleiht dem Mazda eine gefällige Präsenz mit einer sportlichen Note. Die Mazda-typische gute Verarbeitung sowie die sparsamen aber durchzugsstarken Motoren, als Benziner und Diesel, und die gute Ausstattung (wie etwa die butterweiche Automatik ) machen den 6 zu einem begehrten und gefragten Allrounder.

Smartes Aussehen und robuste Performance - der Kombi des Mazda 6 ist ein gelungener Allrounder wie er im Buch steht. Das großzügige Raumangebot für Fahrer und Insassen, die Wohlgefühl im Innenraum wird zusätzlich durch die gute Verarbeitung und die Haptik der hochwertigen genutzten Materialien verstärkt. Die Motoren des Kombi, welche bis zu 260 PS liefern, sind durchzugsstark und erfreuen durch ihre kultivierte Laufruhe. Benziner und Diesel stehen bereit.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Mazda 6

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Mazda 6 120 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 2,5-Liter-Maschine 260 PS. Somit sind 240 km/h Spitze drin. Die inzwischen erhältlichen, neuwertigen Antriebe sind ein zusätzliches Plus und stellen einen weiteren Grund dar, warum Kunden vermehrt einen Mazda 6 kaufen. Egal ob als Neuwagen, top-gepflegter Gebrauchter, bei auto.de finden Sie eine große Auswahl des Mazda 6. Ein Grund mehr gleich anzufragen, ob Ihr 6 noch zu haben ist.