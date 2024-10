Mazda 3 Limousine: Kompaktes Multitalent für den Einstieg

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den beherzten Antrieb bietet die Mazda 3 Limousine ausgewogenen Langstreckenkomfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2003 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Das Auge möchte angesprochen werden, und so wird das Design beim Kampf um Autokundinnen und -kunden immer wichtiger. Dass die Japaner fahrbare Untersätze bauen können, haben sie ja hinlänglich bewiesen. Mit einer Kompakt-Limousine wie der Mazda 3 Limousine kann man sich sehen lassen, wie der eine oder andere bewundernde Blick verrät. An der Optik der Limousine kann es jedenfalls nicht liegen. Im Vergleich zur ohnehin schon flotten Erstausgabe hat sich die Mazda 3 Limousine sogar noch gesteigert. Der dynamische Wagen hat ausdrucksstarke Schürzen bekommen, die Frontscheinwerfer blinzeln schmal. Knackig, sportlich und trotzdem fein und elegant. Der Mazda hängt sofort am Gas - auch schon im Normalmodus. Unterwegs in Ortschaften oder Tempo-30-Zonen muss man sich schon konzentrieren, um dosiert zu beschleunigen. Das schnelle Ansprechen ist natürlich Programm. In Sachen Dynamik will Mazda zumindest mit, wenn nicht sogar vorneweg fahren. Und das gelingt auch mit einer exakten, feinfühligen Servo-Lenkung und einem genau austarierten Fahrwerk - nicht zu hart, nicht zu weich.

Bietet die Mazda 3 Limousine gute Fahrleistungen?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der 3 mit einem 1,4-Liter-Motor. Das Modell bietet bis zu 260 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Mazda 3 immerhin schon mit 80 PS an den Start. Und mit 14,5 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Japaner zügig in Fahrt. Und das beim kleinsten Motor den Mazda für den 3 im Regal hat. Schneller kommt man mit dem stärkeren 2,3-Liter-Motor auf Touren und in 6,1 Sekunden auf Tempo 100. Dabei wird er bis zu 250 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 169 km/h Spitze. Hinzu kommen mindestens 122 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 380 Newtonmeter haben. An Bord ist ein Benziner.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Mazda 3 Limousine?

Die Verarbeitung der Mazda 3 Limousine bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Mazda zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. In der Praxis profitieren besonders die Hinterbänkler, die mit kommoder Beinfreiheit angenehmen Reisekomfort genießen. Das geht trotzdem nicht zu Lasten des Kofferraums, der mit 290 Litern Ladevolumen ebenfalls üppig ausgefallen ist. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,77 Tonnen schweren Japaner durchaus flott. Wenn verfügbar, überträgt der 3 seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Vier-Stufen-Automatik ausgeliefert. Standardmäßig wird er nur mit Frontantrieb angeboten.

Gilt Safety First auch für den Mazda 3 Limousine?

Umso größer trumpft der Japaner dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Mazda 3 Limousine mit ein.

Möchten Sie jetzt richtig sparen beim Mazda 3 Limousine?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Mazda und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch deshalb, weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto anzuschaffen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell der Mazda 3 Limousine auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Vergleichsangebote für die Mazda 3 Limousine: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Die Mazda 3 Limousine für nur 20.848 €

Wer sich für die Mazda 3 Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 20.848 € spart man 800 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 21.648 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 4 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Mazda 3 Limousine: Günstige Alternativen mit 1.100 € Ersparnis

Unser zweites Angebot zum Kauf der Mazda 3 Limousine können wir für 16.448 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 1.100 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 17.548 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 6 %. Ein Leasing ist für dieses Mazda-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Mazda 3 Limousine: Jetzt günstige Rabatte von bis zu 11 % sichern

Momentan bieten wir den Mazda 3 auch für 16.448 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 2.101 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 18.549 € liegt. Bei 11 % Ersparnis kann man den schicken Japaner zu außerordentlich attraktiven Konditionen erwerben. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der 3 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Wer sparen will, greift jetzt beim Mazda 3 Limousine zu

Der positive Eindruck der Mazda 3 Limousine überwiegt eindeutig. Das quirlige Raumwunder, das auch auf Langstrecken dauerhaft Spaß bereitet, begeistert durch spontane Gasannahme, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet der niedrige Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein ständiges Nachtanken notwendig ist.