Mazda 3 Fastback: Kompaktes Multitalent für den Einstieg

Der flinke Mazda 3 Fastback überzeugt mit dynamischem Design, kraftvoller Leistung und mit geräumigen Innenraum. Die Baureihe wird seit 2003 gebaut. Als gefragten Kandidaten bezeichnet Mazda den 3. Die Limousine ist noch etwas viel wichtigeres: ein entscheidendes Modell der Marke - ein Vollblut-Mazda schlechthin, mit dem Anspruch, erfolgreich seine Kunden zu finden und von seinen Qualitäten zu überzeugen – was ihm keine Mühe machen wird. Deshalb haben sich die Entwickler viel Mühe gegeben, um den Erwartungen der Kundschaft zu entsprechen und gleichzeitig den Sprung in die Zukunft zu schaffen, die vor allem digital sein wird. Von außen ist der Mazda geprägt von einer markanten, aber nicht zu aufdringlichen Form, die die Blicke auf sich zieht: Scheinwefer und Kühlergrill sind stylish geformt, die Heckpartie präsentiert sich gar im sportlichen Look: Die Heckleuchten überzeugen mit modener Licht-Technik.

Welche Leistungsdaten liefert der Mazda 3 Fastback?

Ein robuster Motor treibt den Japaner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,4 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Das Modell bietet bis zu 260 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Mazda 3 immerhin schon mit 80 PS an den Start. Er sprintet in 14,5 Sekunden von Null auf 100 km/h. Dabei wird er bis zu 250 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 169 km/h Spitze. Hinzu kommen mindestens 122 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1750 U/min zur Verfügung stehen. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 380 Newtonmeter haben. An Bord ist ein Benziner.

Wie komfortabel ist man im Mazda 3 Fastback unterwegs?

Für das besonders geschmeidige Fahrverhalten ist die Lenkung verantwortlich. Es ist wirklich eine Freude, wie sich der 3 damit um die Ecken schlängelt und mühelos auch sehr flotte Richtungswechsel wegsteckt. Der Mazda hat neben einem Multifunktionslenkrad, einer Servolenkung und einer Zentralverriegelung mit Fernbedienung auch noch vieles mehr an Bord. Für das Gepäck gibt es 290 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 1.222 Liter werden. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,77 Tonnen schweren Japaner durchaus flott. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Viergang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Wer aber nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Vier-Stufen-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance des Japaners liefert. Die Kraft des 3 Fastback wirdnur über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben.

Wie gut ist die Fahrsicherheit des Mazda 3 Fastback?

Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des Mazda 3 Fastback sowie das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP inklusive ABS.

Möchten Sie günstig Mazda 3 Fastback fahren?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Mazda 3 Fastback interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Mazda per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Mazda 3 Fastback sichern

Der Mazda 3 Fastback für nur 28.549 €

Unser erstes Angebot des Mazda 3 Fastback hat einen Kaufpreis von 28.549 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Mazda 3 Fastback: Günstige Alternativen mit 300 € Ersparnis

Unser zweites Kaufangebot des Mazda 3 Fastback können wir für 27.249 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 300 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 27.549 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 1 %. Ein Leasing ist für dieses Mazda-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Günstiger ist der Mazda 3 Fastback nicht zu haben

Der Mazda 3 Fastback ist erfrischend anders als die hochpreisige und vor allem immer aggressiver dreinblickende Konkurrenz. Die Limousine wirkt edel und trotzdem dynamisch. In Sachen Fahrdynamik gehört der Mazda 3 Fastback nach wie vor zum Besten, was seine Klasse zu bieten hat.