Im Skoda Kodiaq Scout geht es um komfortables Reisen

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Skoda Kodiaq Scout viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt einem beim Skoda Kodiaq Scout das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der Kodiaq ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der Skoda durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Im Jahr 2016 verlässt der Skoda erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Der Skoda Kodiaq Scout bietet Platz und ist trotzdem sportlich unterwegs. Was lange währte, wurde dann aber auch gut: Der Kodiaq hinterlässt jedenfalls einen überzeugenden Eindruck. Die große Herausforderung für die Designer bei einem höhergelegten Modell einer Marke ist es, deren aktuelles Gesicht und den typischen, optischen Auftritt in einem ganz anderen Format gleichzeitig weiterzuentwickeln und trotzdem auf den ersten Blick erkennbar zu machen. Diese Operation darf hier als gelungen angesehen werden. Der Kodiaq Scout ist wirklich ein Skoda - vom großen Kühlergrill über die elegante Seitenlinie bis zu den Rückleuchten. Der 4,7m lange 4x4-Allrad-Skoda ist ein positiv auffallender, Vertreter im Segment der SUV.

Was sind die technischen Daten des Skoda Kodiaq Scout?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,4-Liter-Vierzylinder. Satte Pluspunkte sammelt der Skoda Kodiaq beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 125 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 180 PS zur Verfügung. Beim Diesel erwarten den Fahrer 190 PS. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 10,5 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Mit 210 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Tscheche aber immerhin schon 190 km/h. Drehmoment wird reichlich geboten: 200 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 400 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Wer hier nicht ständig aus dem Vollen schöpft, der darf im Alltag durchaus mit einem Verbrauch von 6 bis zu 7,3 Litern Benzin rechnen.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort des Skoda Kodiaq Scout?

Ab Werk besitzen die Kodiaq-Modelle eine Sitzheizung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Lenkradheizung, eine Zentralverriegelung, Klimaanlage beziehungsweise 3-Zonen-Klimaautomatik und eine Start/Stop-Automatik. Die Platzverhältnisse im Kodiaq sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 650 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 2.065 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,7 Meter langen SUV als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Zum Rennwagen wird der Skoda Kodiaq allerdings auch mit seinem Motor nicht. Kein Wunder, denn er bringt 1,88 Tonnen auf die Waage. Wenn verfügbar, überträgt der Kodiaq seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. Die Ausstattungsoptionen umfassen aber auch eine Sechs-Stufen-DSG-Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe. Standardmäßig wird er mit Frontantrieb angeboten. Optional zum Frontantrieb ist der Tscheche außerdem mit 4x4-Allrad erhältlich.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Skoda Kodiaq Scout?

Die Ausstattung des Kodiaq im Bereich der Assistenzsysteme fällt mit Spurwechselassistent und Spurhalteassistent relativ umfangreich aus. Gemessen an seiner Preisklasse bekommt man einiges geboten. Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Skoda Kodiaq Scout als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Möchten Sie sich jetzt Rabatte sichern für den Skoda Kodiaq Scout?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Skoda bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Vergleichsangebote für den Skoda Kodiaq Scout: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Skoda Kodiaq Scout für nur 29.649 €

Wer sich für den Skoda Kodiaq Scout interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 29.649 € spart man 1.000 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 30.649 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 3 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Skoda Kodiaq: 39.249 €

Unser zweites Angebot des Skoda Kodiaq Scout können wir für 39.249 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 700 € zum Marktpreis von 39.949 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 2 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Skoda Kodiaq Scout: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der Skoda Kodiaq Scout wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das neue Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Kodiaq zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.