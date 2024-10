Volkswagen Golf: Jetzt bei auto.de erhältlich

Diese Baureihe des Volkswagen Golf hatte ihre Markteinführung im Jahr 2003 und gehört seit jeher zu den gesuchten Angeboten. Der Volkswagen Golf ist erhältlich als Limousine. Ein 3,2-Liter-Sechs-Zylinder-Motor setzt 310 PS mittels einer Automatik in tosende Allrad-Traktion um. In 16,7 Sekunden Tempo 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ist nur eines der zahllosen Features, die die Limousine mitbringt. Auf den Straßen und Parkplätzen, in den Tiefgaragen oder vor der Pommesbude – Volkswagen Golf lässt Menschen zu neugierigen Erdmännchen mutieren. Hier und da naht jemand heran, um die Limousine zu beschnuppern, die optisch eine Show macht, dass es nur so blitzt. Dass gerade Volkswagen mit einem Auto um die Ecke biegt, das so viel cooler ist als die sonst üblichen Platzhirsche, ist eine Nachricht wert. Der Volkswagen kommt dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, das Spaß macht, aber der Familie nicht im Weg steht.

Der Antrieb leistet 310 PS. Der 3,2-Liter-Sechszylinder-Motor setzt mittels Sechs-Gang-Automatik die agile Allrad-Traktion um. 250 Stundenkilometern sind maximal drin. Die Fahrleistungen lesen sich auf den ersten Blick gut: In 16,7 Sekunden ist der Volkswagen Golf auf Tempo 100. Die Motoren des Volkswagen Golf, die 380 Newtonmeter (Nm) Drehmoment produzieren, liefern sofortige Reaktion. Der Normverbrauch liegt bei 10,8 Litern auf Hundert Kilometer. 1,8 Tonnen beträgt das Leergewicht des Golf. Die Alltagstauglichkeit bleibt gewährleistet bei einem 275 Liter fassenden Gepäckabteil.

Der Volkswagen Golf versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

Unsere Kaufempfehlung ist der Volkswagen Golf mit all seinen Extras. Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht (AFS), LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Bi-Xenon-Scheinwerfer. Das Schalten erfolgt über die Sechs-Gang-Handschaltung. Auf Wunsch steht auch eine sportlich abgestimmte Sechs-Gang-Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe zur Wahl. Dabei schaltet das Getriebe die Gänge blitzschnell durch. Besonders punktet hier der Golf mit sein Allrad. Er schickt akustisch sehr dezent seine gewaltigen 380 Newtonmeter Drehmoment an den Frontantrieb. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim Volkswagen Golf alle Assistenten an Bord sind wie Spurhalteassistent und Spurwechselassistent, die in seiner Klasse üblich sind. Helfersysteme wie ABS, ESP und Seitenairbag halten das Fahrzeug auf Kurs.

Worauf warten Sie? Ihr neuer Volkswagen Golf steht schon bereit!

Dann warten Sie nicht länger und fordern mit wenigen Klicks Ihr unverbindliches Angebot an. Auto.de freut sich auf Ihre Anfrage! Wir bieten ihnen neben einem umfangreichen Service auch eine Top-Auswahl günstiger Neu- und Gebrauchtwagen. Lassen Sie sich Ihr Traumauto den Volkswagen Golf nicht entgehen!