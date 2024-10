Der Mercedes-Benz C 63 AMG macht klare Ansagen

Mercedes-Benz bringt 2007 die neue Generation seines beliebten C 63 AMG auf den Markt. Ein überarbeitetes Design und zahlreiche Sicherheitsfunktionen zeigen, wieviel Arbeit in die Neuauflage geflossen ist. Innen und außen haben sich die Designer sichtbar Mühe gegeben, dem Cabrio ein frisches Auftreten zu verleihen. Der Mercedes-Benz C 63 AMG kann als Cabrio, Coupé, Kombi und Limousine geordert werden. Der Mercedes-Benz C 63 AMG muss nicht mehr allein mit Zweckmäßigkeit, Zuverlässigkeit und umweltfreundlichen Antrieben überzeugen. Jetzt kommt Emotion ins Spiel: Man kann ihn mögen, sogar bewundern und lieben. Früher konnte Mercedes-Benz in der Autowelt lange brillieren. Dann begann eine graue Phase. Überzeugend ist der Antrieb mit 517 PS Leistung und einem 6,2-Liter-Benziner samt niedrigerem Schwerpunkt. Für die Limousine mit elegantem Flair wird auch ein 4,0 Liter-Achtzylinder-Benziner mit 457 PS und einem maximalen Drehmoment von 600 Newtonmetern angeboten, für den auch im Programm ist. Für die Limousine und den Kombi wird ein 6,2 Liter-Achtzylinder-Benziner mit 517 PS und einem maximalen Drehmoment von 700 Newtonmetern Drehmoment angeboten.

Sportlich, sinnlich, massiv und schnittig-seriös fährt das Cabrio vor. Hightech inklusive für betörende Fahrleistungen und hohe Sicherheit, sollen die Kunden von diesem attraktiven Angebot überzeugen. Weil die Motoren mit hoher Durchzugskraft aufwarten, die serienmäßig automatisch schaltenden Getriebe sehr wachsame Aggregate sind und die aufwendigen Fahrwerke hohe Sicherheits-Reserven bereit halten, lassen sich mit satter Beschleunigung aus Kurven und Kehren heraus trotz gesetzlicher Limits angenehme Reisedurchschnitte erzielen. Das gilt auch für den nach oben grenzenlos offenen Zustand des Mercedes-Benz C 63 AMG.

Der Mercedes-Benz C 63 AMG stellt eine sportive Weiterentwicklung dar, die zu einer ernsthaften Konkurrenz entwickeln kann. Das Coupé weiß mit seiner Länge von 4,77 Meter einen gekonnten Auftritt hinzulegen. Er ist breit, niedrig und zeigt damit seine wuchtige Präsenz. Zusammen mit seinem potenten Motor weiß der Mercedes-Benz C 63 AMG sich als verführerisches Angebot zu positionieren.

Die Spanne an Pferdestärke reicht dabei von 457 PS bis 517 PS. Momentan gibt es den Mercedes-Benz C 63 AMG mit einem 6,2-Liter-Achtzylinder-Benziner. An Durchzugskraft mangelt es nicht, 309 Stundenkilometern liegen bei der Höchstgeschwindigkeit an. Vor allem ein munterer Zwischenspurt, etwa beim Überholen auf der Landstraße, bewältigt der kräftige Mercedes-Benz C 63 AMG mit Bravour. Der 100er-Sprint ist in 4,6 Sekunden absolviert. Das Fahrzeug zeigt bei dem zur Verfügung stehenden Drehmoment von 700 Newtonmetern nicht die Spur einer Überforderung. Als Verbrauch verspricht Mercedes-Benz einen Wert von 13,7 Litern. Der C 63 AMG wiegt 2,02 Tonnen. Die Alltagstauglichkeit bleibt gewährleistet bei einem 450 Liter fassenden Gepäckabteil.

Der Mercedes-Benz C 63 AMG sprintet in 4,6 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

Typisch für den Mercedes-Benz C 63 AMG ist die Ausstattung. Die seit 2007 erhältlichen Modelle glänzen mit Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, 2-Zonen-Klimaautomatik, 3-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Bi-Xenon-Scheinwerfer. Mercedes-Benz hat mit der Acht-Zylinder-Version von Hause aus die Sieben-Gang-Automatik mitgegeben. Und er ist ein Fahrzeug mit Heckantrieb, ein Antriebskonzept, das zusehend zum Auslaufmodell erklärt wird, obwohl einige Auto-Enthusiasten seine Fahreigenschaften nach wie vor zu schätzen wissen. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim Mercedes-Benz C 63 AMG alle Assistenten an Bord sind, die in seiner Klasse üblich sind. Zur Sicherheitsausstattung zählen ABS und ESP.

