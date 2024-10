Warum es sich lohnt einen Mercedes-Benz GLA 220 zu kaufen

Als Mercedes-Benz den GLA 220 vorstellte, konnte nur erahnt werden, welche Erfolgsgeschichte das Modell schreiben würde, als die Baureihe 2014 erstmals die Bühne betrat. Der Mercedes-Benz GLA 220 kann als SUV geordert werden.

Ohne besondere Schwächen zu offenbaren, brummelt sich der Mercedes-Benz GLA 220 lässig in den Kreis des SUV. Mit der Konkurrenz fährt er auf Augenhöhe. Zum gehobenen Komfort und satten Fahrleistungen bietet er die Portion Exklusivität, die andere wegen ihrer übertriebenen Präsenz auf den Straßen schon längst eingebüßt haben.

Die Spanne an Pferdestärke reicht dabei von 170 PS bis 184 PS. Das Werk bietet 2,1 Liter Hubraum für den GLA 220 an. An Durchzugskraft mangelt es nicht, 230 km/h liegen bei der Höchstgeschwindigkeit an. Vor allem ein munterer Zwischenspurt, etwa beim Überholen auf der Landstraße, bewältigt der kräftige Mercedes-Benz GLA 220 mit Bravour. Der Motor leistet im Idealfall, also mit Doppelkupplungsgetriebe, einen Spurt von 0 auf 100 km/h in nur 8,3 Sekunden; Mit Allradantrieb ist es nochmals eine Zehntelsekunde weniger. Beschleunigt wird der GLA 220 von einem Benziner und einem maximalen Drehmoment von 350 Newtonmeter. Langstrecken werden mit 6,5 Litern Benzin quittiert. Das ist für die Klasse in Ordnung. Der Mercedes-Benz GLA 220 bringt 1,8 Tonnen auf die Waage..

Der Mercedes-Benz GLA 220 ist mit Frontantrieb oder Allrad zu haben

Der Mercedes-Benz GLA 220 bringt Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer und Xenon-Scheinwerfer mit. Das Schalten übernimmt die Sieben-Gang-DoppelkupplungsgetriebeAutomatik. Im Gegensatz zur Standardausführung verfügt der Mercedes-Benz GLA 220 über Allradantrieb. Der Mercedes-Benz GLA 220 verfügt über ein Frontantrieb.. Zur Sicherheitsausstattung zählen ABS und ESP.

