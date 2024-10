Skoda Octavia Combi Soleil: Schönheit und Sportsgeist in Symbiose

Auch in Zeiten von SUV-Boom und günstigen Van-Angeboten ist der Kombi nicht wegzudenken. Skoda weiß eben, warum sie den Skoda Octavia Combi Soleil nach wir vor ihren Kunden anbieten, den wir zu günstigen Konditionen als Neuwagen, Jahreswagen oder Gebrauchtwagen anbieten können und darüber hinaus bei uns als Barkauf, Finanzierung oder Leasing erworben werden kann. Die Erfolgsgeschichte des Skoda Octavia Combi Soleil beginnt im Jahr 1998. Die Form folgt der Funktion, ein Kombi soll praktisch und als Skoda auch besonders schön sein. Der Octavia Combi erfüllt selbst kritische, ästhetische Ansprüche mühelos und schafft den Spagat zwischen praktischem Nutzen und einer feinen Linienführung mit Bravour. Der markentypische Kühlergrill sorgt mit sportiver Prägung für einen gelungenen Auftritt.

Was sind die technischen Daten des Skoda Octavia Combi Soleil?

Ein 2,0-Liter-Vierzylinder treibt die Volkswagen-Tochter an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,6 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Das Modell bietet bis zu 180 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Skoda Octavia immerhin schon mit 90 PS an den Start. Und mit 13 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt die Volkswagen-Tochter zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Basismotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 2,0-Liter-Motor auf Touren und in 7,9 Sekunden auf Tempo 100. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 235 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Der Motor hat 145 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1750 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf kräftige 310 Newtonmeter Drehmoment an. An Bord ist der TSI Benziner.

Ist der Innenraum des Skoda Octavia Combi Soleil ausgewogen und innovativ?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Fünftürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Sprachsteuerung und Zentralverriegelung serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der Skoda Octavia ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Die Platzverhältnisse im Octavia sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,51 Meter langen Kombi als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,73 Tonnen schweren Volkswagen-Tochter durchaus flott. Der Motor arbeitet mit einer Sechsgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. In Verbindung mit der DSG-Automatik, die auch verfügbar ist, offenbaren sich keine Schwächen. Die Kraft des Octavia Combi Soleil wird wahlweise über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben. Optional zum Frontantrieb ist der Volkswagen-Tochter außerdem mit 4x4-Allrad erhältlich.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Skoda Octavia Combi Soleil aus?

ABS und ESP tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Skoda Octavia Combi Soleil sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Skoda Octavia Combi Soleil kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Wo kann man ein günstiges Skoda Octavia Combi Soleil Angebot anfragen?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei uns oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Unser erstes Angebot des Skoda Octavia Combi Soleil hat einen Kaufpreis von 21.489 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Unser zweites Kaufangebot des Skoda Octavia Combi Soleil können wir für 22.789 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses Skoda-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Dieser Skoda Octavia Combi Soleil ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 17.449 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Der Skoda Octavia Combi Soleil wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Octavia zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.