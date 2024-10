Der Kauf eines Mercedes-Benz Wagen lässt keine Wünsche offen

Bereits das Design des Mercedes-Benz E 500 betont seine Klasse. Die Frontpartie wird durch den klassischen Kühlergrill und die markanten Scheinwerfer hervorgehoben. Der Mercedes-Benz E 500: Verfügbar als Cabrio, Coupé, Kombi oder wahlweise als Limousine. Der Mercedes-Benz E 500 muss nicht mehr allein mit Zweckmäßigkeit, Zuverlässigkeit und umweltfreundlichen Antrieben überzeugen. Jetzt kommt Emotion ins Spiel: Man kann ihn mögen, sogar bewundern und lieben. Früher konnte Mercedes-Benz in der Autowelt lange brillieren. Dann begann eine graue Phase. Überzeugend ist der Antrieb mit 408 PS Leistung und einem 5,5-Liter-Benziner samt niedrigerem Schwerpunkt. Für die Limousine mit elegantem Flair wird auch ein 4,7 Liter-Achtzylinder-Benziner mit 306 PS und einem maximalen Drehmoment von 460 Newtonmetern angeboten, für den auch im Programm ist. Die Autobauer von Mercedes-Benz gelten als Spezialisten für geräumige Kombis und offensichtlich haben die Entwickler diese Fähigkeiten trotz der Konzentration auf die SUV-Manie nicht verlernt. Mit dem Mercedes-Benz E 500 zeigen sie vielmehr, dass schöne Kombis noch immer ihre Berechtigung auf einem Markt haben, der inzwischen in allen Segmenten von den hochbeinigen Stadtgeländewagen dominiert wird.

Gleiten und genießen ist angesagt, den Blick über die extralange Motorhaube des Mercedes-Benz streicheln lasse, mit den Augen die Armaturen blinken lassen und sich an den Instrumenten erfreuen. Was ist dagegen ein gelungener Ampelstart oder ein Parforceritt über eine Bergstrecke? Der Mercedes-Benz E 500 Cabrio ist ein Meister der Gelassenheit, der nicht so sehr zum Kurvenfressen taugt, sondern die schnelle Reise bevorzugt.

Wer würde bestreiten, das der Mercedes-Benz E-Klasse E 500 folgende Prädikate für sich in Anspruch nehmen: Schnell, sportlich, leistungsstark und alltagstauglich. Das Coupé ist für ein Publikum kreiert, dass mehr such als eine gewöhnliche Möglichkeit der Fortbewegung. Die Markante Front und die athletischen Linien machen ihn zu einem besonderen Gran Turismo. Der Motor macht nicht nur akustisch deutlich, das man mit dem Mercedes-Benz kraftvoll über die Landstraßen gleiten kann.

Der Motor wird angetrieben von 408 PS, die auf die Räder losgelassen werden. Das Werk bietet 5,5 Liter Hubraum für den E 500 an. An Durchzugskraft mangelt es nicht, 250 Stundenkilometern liegen bei der Höchstgeschwindigkeit an. Vor allem ein munterer Zwischenspurt, etwa beim Überholen auf der Landstraße, bewältigt der kräftige Mercedes-Benz E 500 mit Bravour. Der Motor leistet im Idealfall einen Spurt von 0 auf 100 km/h in nur 6,8 Sekunden; Mit Allradantrieb ist es nochmals eine Zehntelsekunde weniger. Die Maximalleistung steht bei 2800 U/min an, das maximale Drehmoment von 600 Nm sorgt für Drehfreude. Als Verbrauch verspricht Mercedes-Benz einen Wert von 12,9 Litern. 2,03 Tonnen beträgt das Leergewicht der E-Klasse. Die Alltagstauglichkeit bleibt gewährleistet bei einem 532 Liter fassenden Gepäckabteil.

Sicherheit, Assistenzsysteme und Austattung: Alle stimmt beim Mercedes-Benz E 500

In Sachen Ausstattung lässt der Mercedes-Benz E 500 keine Wünsche offen. So sind Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, 3-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht LED zusammen mit Bi-Xenon-Scheinwerfer selbstverständlich serienmäßig an Bord. Die E-Klasse ist mit einer Fünf-Stufen--Automatik kombiniert. Das Cabrio wird mit Heckantrieb angeboten. Besonders punktet hier der E 500 mit sein Allrad. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim Mercedes-Benz E 500 alle Assistenten an Bord sind wie Spurhalteassistent und Spurwechselassistent, die in seiner Klasse üblich sind. Er kommt bereits in der Basisversion mit dem umfangreichen Sicherheitspaket zu den Kunden. Dazu zählt das ABS, ESP und Seitenairbag.

